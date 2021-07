Galeria CFR-ului a intarziat la meciul din Supercupa! Si-au facut prezenta dupa 16 minute de joc

CFR Cluj si Universitatea Craiova s-au luptat, sambata seara, pentru Supercupa Romaniei.

In minutul 16, la scorul de 0-0, si-au facut aparitia si intarziatii suporteri ai CFR-ului. Echipa din Cluj a dominat inceputul meciului, insa nu au reusit sa inscrie pana in momentul in care fanii echipei au ajuns pe Arena Nationala.

La capitolul suporteri, duelul a fost castigat clar de Universitatea Craiova. Atmosfera facuta de suporterii olteni a colorat meciul. Acestia chiar au aprins fumigene, amintind de derby-urile din perioada post-covid.