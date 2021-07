Borac Banja Luka - CFR Cluj, LIVE de la 21:00 | Campioana Romaniei se lupta pentru un loc in al doilea tur al preliminariilor Champions League

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Borac Banja Luka si CFR Cluj pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

CFR Cluj s-a impus in meciul tur cu 3-1, iar acum se deplaseaza pe terenul campioanei Bosniei pentru a-si asigura prezenta in al doilea tur al preliminariilor Champions League. Campioana Romaniei porneste meciul din postura de favorita datorita victoriei din Gruia.

In meciul tur, Omrani, Deac si Sigurjonsson au inscris pentru echipa lui Marius Sumudica, in timp ce singurul gol al bosniacilor a fost inscris de Panagiotis Moraitis.

Ardelenii vin dupa ce au pierdut in finala Supercupei Romaniei cu Craiova, la loviturile de departajare, in timp ce adversarii nu au disputat niciun meci oficial in aceasta perioada, campionatul urmand sa inceapa in acest weekend.

In al doilea tur al preliminariilor, castigatoarea meciului se va duela cu castigatoarea dintre Fola, echipa din Luxemburg, si Lincoln, campioana din Gibraltar. In meciul tur, cele doua au remizat, 2-2.

Echipele probabile:

Borac Banja Luka: Lakic - Coric, Milojevic, Cosic, Subic - Vojinovic, Meleg - Zakaric, Vranjes, Ziljkic - Moraitis

CFR Cluj: Arlauskis - Susic, Bouhenna, Cestor, Camora - Sigurjonsson, Rodriguez - Costache, Deac, Paun - Omrani