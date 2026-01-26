FCSB a început meciul în forță și a deschis scorul după doar două minute, prin David Miculescu.

Totuși, bucuria bucureștenilor nu avea să fie de durată. Alibek a restabilit egalitatea, iar Korenica a dus CFR-ul în avantaj înainte de pauză.



Repriza secundă a fost controlată clar de echipa din Gruia. Andrei Cordea, fost jucător al FCSB, a făcut 3-1, iar în prelungiri Biliboc a închis tabela la un neverosimil 4-1.



CFR Cluj, ironie fină la o zi după ce a zdrobit-o pe FCSB cu 4-1



La o zi după meci, CFR Cluj a publicat o imagine cu Andrei Cordea și un schimb de replici cu tentă ironică: „Te-am visat azi noaptea! / Câștigam pe Arena Națională? / Nu! / Nu eram eu”.

