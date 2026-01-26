FOTO CFR Cluj, ironie fină la o zi după ce a zdrobit-o pe FCSB cu 4-1: „Te-am visat azi noapte...”

CFR Cluj, ironie fină la o zi după ce a zdrobit-o pe FCSB cu 4-1: „Te-am visat azi noapte...” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj a profitat din plin de succesul categoric obținut pe Arena Națională.

TAGS:
andrei cordeaFCSBCFR Cluj
Din articol

FCSB a început meciul în forță și a deschis scorul după doar două minute, prin David Miculescu.

Totuși, bucuria bucureștenilor nu avea să fie de durată. Alibek a restabilit egalitatea, iar Korenica a dus CFR-ul în avantaj înainte de pauză.

Repriza secundă a fost controlată clar de echipa din Gruia. Andrei Cordea, fost jucător al FCSB, a făcut 3-1, iar în prelungiri Biliboc a închis tabela la un neverosimil 4-1.

CFR Cluj, ironie fină la o zi după ce a zdrobit-o pe FCSB cu 4-1

La o zi după meci, CFR Cluj a publicat o imagine cu Andrei Cordea și un schimb de replici cu tentă ironică: „Te-am visat azi noaptea! / Câștigam pe Arena Națională? / Nu! / Nu eram eu”. 

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a urcat pe locul 9 în Superliga, în timp ce FCSB a coborât pe poziția a 11-a. Pentru ardeleni urmează meciul de vineri, pe teren propriu, cu Metaloglobus. De cealaltă parte, FCSB își mută atenția spre Europa League, unde va juca pe Arena Națională împotriva celor de la Fenerbahce.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
ARTICOLE PE SUBIECT
Neluțu Varga, reacție categorică după ”corecția” administrată de CFR Cluj lui FCSB
Neluțu Varga, reacție categorică după ”corecția” administrată de CFR Cluj lui FCSB
Campioana de anul trecut, eliminată în optimile Australian Open 2026. Ce meciuri tari propun sferturile de finală
Campioana de anul trecut, eliminată în optimile Australian Open 2026. Ce meciuri tari propun sferturile de finală
Chivu, în delir: rezultat fabulos pentru Inter și clasament de pus în ramă, în Serie A
Chivu, în delir: rezultat fabulos pentru Inter și clasament de pus în ramă, în Serie A
ULTIMELE STIRI
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Gata, clubul i-a anunțat plecarea lui Andrei Vlad: „Mulțumim!”
Gata, clubul i-a anunțat plecarea lui Andrei Vlad: „Mulțumim!”
Dezvăluirea francezilor despre clubul care l-a respins pe Drăgușin: „L-au lăsat în ceață!“
Dezvăluirea francezilor despre clubul care l-a respins pe Drăgușin: „L-au lăsat în ceață!“
Gigi Becali abandonează lupta după umilința cu CFR Cluj: „Să joace în play-out, nu mă mai interesează!”
Gigi Becali abandonează lupta după umilința cu CFR Cluj: „Să joace în play-out, nu mă mai interesează!”
OUT! Gigi Becali i-a decis soarta: ”Nu ne batem joc”
OUT! Gigi Becali i-a decis soarta: ”Nu ne batem joc”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

"Transferul anului" pleacă de la FCSB. Cum s-a ajuns în situația nedorită de Becali

"Transferul anului" pleacă de la FCSB. Cum s-a ajuns în situația nedorită de Becali

Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României

Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României

Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB

Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB

Gigi Becali a vrut să-l înlocuiască în minutul 10 la meciul cu CFR Cluj: ”Bă, Mihai, hai să-l schimbăm pe ăsta!”

Gigi Becali a vrut să-l înlocuiască în minutul 10 la meciul cu CFR Cluj: ”Bă, Mihai, hai să-l schimbăm pe ăsta!”

„Clienții“ lui Becali: scârbit, patronul FCSB-ului i-a scos la pauza meciului cu CFR

„Clienții“ lui Becali: scârbit, patronul FCSB-ului i-a scos la pauza meciului cu CFR



Recomandarile redactiei
OUT! Gigi Becali i-a decis soarta: ”Nu ne batem joc”
OUT! Gigi Becali i-a decis soarta: ”Nu ne batem joc”
Dezvăluirea francezilor despre clubul care l-a respins pe Drăgușin: „L-au lăsat în ceață!“
Dezvăluirea francezilor despre clubul care l-a respins pe Drăgușin: „L-au lăsat în ceață!“
Gata, clubul i-a anunțat plecarea lui Andrei Vlad: „Mulțumim!”
Gata, clubul i-a anunțat plecarea lui Andrei Vlad: „Mulțumim!”
Gigi Becali abandonează lupta după umilința cu CFR Cluj: „Să joace în play-out, nu mă mai interesează!”
Gigi Becali abandonează lupta după umilința cu CFR Cluj: „Să joace în play-out, nu mă mai interesează!”
Nu s-a ferit de cuvinte după FCSB – CFR 1-4: „Talente fără combustibil!”
Nu s-a ferit de cuvinte după FCSB – CFR 1-4: „Talente fără combustibil!”
Alte subiecte de interes
"M-a sunat!" Un fost jucător de la FCSB a pus mâna pe telefon și l-a contactat pe Gigi Becali: "Mulțumesc din inimă!"
"M-a sunat!" Un fost jucător de la FCSB a pus mâna pe telefon și l-a contactat pe Gigi Becali: "Mulțumesc din inimă!"
Andrei Cordea, gata de revenirea în Europa! Echipa care vrea să îl transfere după retrogradare
Andrei Cordea, gata de revenirea în Europa! Echipa care vrea să îl transfere după retrogradare
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

stirileprotv Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

stirileprotv Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!