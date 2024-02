CFR Cluj - Dinamo, LIVE TEXT, ora 20:00! Se anunță meci tare în Gruia

CFR Cluj și-a recăpătat moral după victoria categorică obținută împotriva lui FCU Craiova etapa precedentă, scor 1-3, însă nu va avea un meci deloc ușor în fața unui Dinamo dezlănțuit.

„Cred că bine (n.r. - va fi primit de fanii lui Dinamo). Nu ar avea de ce să mă primească altfel, cât am fost acolo am câştigat cu Dinamo. Fotbalul românesc are nevoie de Dinamo, e bine pentru noi să rămână în Liga I. Mă bucur că au revenit şi sper să continue în Liga I.

Întotdeuna când am jucat împotriva lui Dinamo a fost un meci special, dar asta nu schimbă cu nimic că sunt profesionist şi îmi fac treaba. E o echipă de tradiţie”, a spus Adi Mutu la conferința de presă.

Dinamo caută a treia victorie consecutivă în campionat

„Câinii” au bătut Farul Constanța și Oțelul Galați în ultimele două etape și nu vor să iasă din pasa bună pe care o traversează.

„După aceste două victorii, ne așteaptă un meci tare. CFR Cluj e o echipă cu multă calitate și joacă un fotbal bun. Dacă vrem să luăm puncte, trebuie să fim buni decât în precedentele partide. Am lucrat mult pentru acest meci.

Cu privire la lot, Politic nu va fi cu siguranță la meci. Și nici Amzăr nu va fi gata. Iar unul sau doi jucători sub semnul întrebării. Dar am 26 de jucători în lot. Dacă unii nu pot juca, e o ocazie pentru alții să arate că au calitate. Edgard Ie e pregătit, va fi în echipă.

Suntem toți fericiți când se vorbește frumos despre munca noastră, dar eu mă concentrez pe muncă și jucători. Ei sunt cei mai importanți”, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă dinaintea meciului cu CFR Cluj.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 55 de ori, de 25 de ori s-au impus clujenii, de 20 de ori au câştigat bucureştenii, iar alte 10 partide s-au terminat la egalitate.

Ultimul meci dintre cele două echipe s-a disputat 8 octombrie 2023, pe terenul lui Dinamo și s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Golurile au fost marcate de H. Abdallah și D. Bîrligea.

Înaintea acestui meci, CFR Cluj ocupă locul trei în clasament, cu 45 de puncte: 13 victorii, șase rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.

De partea cealaltă, Dinamo se află în partea de jos a clasamentului, pe locul 15, cu 22 de puncte: șase victorii, patru remize și 16 eșecuri au înregistrat ”câinii roșii”.