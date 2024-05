Corvinul e gata de Europa League! Pe ce stadion se mută echipa lui Florin Maxim: "Vom lupta cu orice adversar"

Corvinul Hunedoara a învins Oțelul Galați în finala Cupei României disputată la Sibiu, scor 2-2 după 120 de minute și 3-2 la loviturile de departajare. Gruparea lui Florin Maxim a devenit prima echipă din liga secundă care izbutește această performanță după o pauză de 49 de ani.

Corvinul Hunedoara ar urma să joace pe stadionul lui Sepsi în competițiile europene

Având în vedere că este o echipă de eșalon inferior, pentru Corvinul urmează o procedură specială în vederea obținerii licenței UEFA. Forul european trebuie să comunice în scurt timp dacă echipa lui Florin Maxim va putea juca în Europa League.

În cazul în care va primi licența, Corvinul Hunedoara va juca în Europa League la Sfântu Gheorghe, pe stadionul lui Sepsi.

"Am primit invitaţia de la Sfântu Gheorghe (n.r. - să joace meciurile de acasă din preliminariile Europa League). Ne-au felicitat, au fost primii care ne-au întins o mână. Este un stadion care îndeplineşte toate condiţiile şi vom merge în Sfantu Gheorghe", a spus Dan Colesniuc, președintele Corvinului, potrivit Orangesport.

Președintele Corvinului este convins că echipa sa va face o figură frumoasă și în competițiile europene.

"Am luat Cupa României, am demonstrat că suntem o echipă puternică şi că meritam să mergem mai departe în Europa. Am jucat de la egal la egal cu toate echipele din Liga 1. O să reprezentăm cu mândrie Romania şi nu o să cedăm, chiar dacă jucam cu orice echipa în Europa. O să vedeţi că luptam până în minutul 90, luptam până demonstrăm că merităm să reprezentăm Romania", a mai spus Dan Colesniuc.

Corvinul Hunedoara ar începe din primul tur preliminar Europa League

După câștigarea trofeului, Corvinul Hunedoara a câștigat și singurul ”bilet” pentru o echipă din România în preliminariile Europa League, acolo unde va începe din primul tur preliminar.

Asta în cazul în care va primi licența din partea UEFA. În acest moment, echipa pregătită de Florin Maxim așteaptă încă un răspuns din partea forului european, în caz contrar locul pentru cupele europene va fi ”pasat” către echipele din play-off-ul Superligii.

Corvinul Hunedoara nu va fi cap de serie la tragerea la sorți și ar putea da peste următorii adversari:

Silkeborg IF (Danemarca)

Wisla Cracovia (Polonia)

NK Rijeka (Croația)

Tobol Kustanai (Kazakhstan)

Pe această listă se pot adăuga și echipe din Grecia, Israel, Cipru, Ungaria, Azerbaijan, Moldova sau Kosovo, unde nu s-au încheiat, momentan, socotelile în privința clasamentului final.