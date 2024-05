Decizie radicală în Premier League? Cluburile urmează să voteze soarta VAR-ului în campionat

Publicația The Athletic a anunțat că Wolverhampton a depus o propunere oficială pentru a se renunța complet la sistemul de arbitraj video începând cu următoarea stagiune.

Propunerea va fi supusă la vot în cadrul Adunării Generale Anuale, programată pe 6 iunie la Harrogate, unde vor participa reprezentanții tuturor echipelor din Premier League.

Pentru ca propunerea să fie acceptată, este nevoie ca cel puțin două treimi dintre cluburi să voteze în favoarea, adică cel puțin 14 dintre cele 20 de voturi să fie pozitive.

"Nu vrem să dăm vina pe nimeni, cu toții căutăm cel mai bun rezultat pentru fotbal, iar toate părțile implicate au încercat să transforme introducerea tehnologiei în fotbal într-un succes.

Totuși, după cinci sezoane cu VAR în Premier League, a venit momentul pentru o dezbatere constructivă și critică asupra viitorului acestui sistem.

Poziția noastră este următoarea: prețul pe care-l plătim pentru o mică îmbunătățire a preciziei este în contradicție cu spiritul jocului și, prin urmare, ar trebui să eliminăm VAR-ul începând cu sezonul 2024/2025", se arată în comunicatul oficial.

