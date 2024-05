Corvinul a devenit doar al cincilea club din liga secundă care câștigă Cupa României, după Metalul Reșița, Arieșul Turda, Chimia Râmnicu-Vâlcea și Rapid. Hunedorenii speră acum că vor primi licența UEFA și vor putea reprezenta România în turul 1 preliminar din Europa League.

Sărbătoare la Hunedoara! Corvinul a sărbătorit la 3 dimineața alături de fani

După ce a primit trofeul la Sibiu, Corvinul a plecat spre Hunedoara. Echipa lui Florin Maxim a fost îmtâmpinată de numeroși fani care au ieșit în stradă la 3 dimineața pentru a sărbători trofeul istoric.

"Am simțit energia voastră alături de mine. Am simțit vibrația voastră, legătura dintre voi și echipă. Nu le-a fost simplu băieților din minutul 75-80 pentru că au început crampele, dar, cum am spus și înainte de finală, acestea nu se joacă, ci se câștigă", a spus antrenorul Florin Maxim, în fața suporterilor din Hunedoara.

Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara, a anunțat că sărbătoarea va continua și în zilele următoare: "Vineri după-amiază vom face o plimbare cu trofeul prin oraș cu un autocar descoperit pentru băieții noștri. De asemenea, trofeul, începând de mâine, îl vom depune în Casa de Cultură. Toți cei care vor dori să facă o fotografie, să păstreze o amintire, vor putea să intre în Casa de Cultură".

Corvinul Hunedoara ar începe din primul tur preliminar Europa League

După câștigarea trofeului, Corvinul Hunedoara a câștigat și singurul ”bilet” pentru o echipă din România în preliminariile Europa League, acolo unde va începe din primul tur preliminar.

Asta în cazul în care va primi licența din partea UEFA. În acest moment, echipa pregătită de Florin Maxim așteaptă încă un răspuns din partea forului european, în caz contrar locul pentru cupele europene va fi ”pasat” către echipele din play-off-ul Superligii.

Corvinul Hunedoara nu va fi cap de serie la tragerea la sorți și ar putea da peste următorii adversari:

Silkeborg IF (Danemarca)

Wisla Cracovia (Polonia)

NK Rijeka (Croația)

Tobol Kustanai (Kazakhstan)

Pe această listă se pot adăuga și echipe din Grecia, Israel, Cipru, Ungaria, Azerbaijan, Moldova sau Kosovo, unde nu s-au încheiat, momentan, socotelile în privința clasamentului final.