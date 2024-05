Ce răsturnare la Bayern! I-au anunțat plecarea lui Thomas Tuchel, iar acum îi oferă un nou contract

Pe 21 februarie, Bayern Munchen anunța într-un comunicat oficial că Thomas Tuchel va pleca de la echipă pe 30 iunie 2024, cu un an mai devreme înainte de expirarea contractului, în urma unei decizii de comun acord. Mișcarea venea după trei eșecuri consecutive: 0-3 contra lui Bayer Leverkusen, 0-1 împotriva lui Lazio și 2-3 contra celor de la Bochum.

Între timp, Bayern a ajuns până în semifinalele Ligii Campionilor, unde a fost eliminată dramatic de Real Madrid (3-4, la general), iar în Bundesliga va încheia pe locul 2 sau 3, sub campioana neînvinsă Bayer Leverkusen, în funcție de rezultatele din ultima etapă.

În ciuda anunțului făcut în februarie, sunt șanse mari ca Thomas Tuchel să rămână la Bayern Munchen și să semneze un nou contract cu formația bavareză, anunță jurnalistul Florian Plettenberg, de la Sky.

Bayern negociază acum cu Tuchel semnarea unui contract, valabil până în 2026, așa cum a solicitat antrenorul german. În cazul în care nu va ajunge la un acord cu Tuchel, Bayern se va îndrepta către alte variante, pe listă fiind doi tehnicieni aflați sub contract: Roberto De Zerbi (Brighton) și Erik ten Hag (Manchester United).

"O decizie este așteptată curând", a scris sursa citată.

Thomas Tuchel a preluat Bayern Munchen în martie 2023, iar în sezonul trecut și-a trecut în palmares titlul în Bundesliga. În actuala stagiune, bavarezii au ratat toate trofeele.

???? Thomas #Tuchel is set to remain as coach at FC Bayern. This is the result of yesterday's discussions, as revealed last night ✔️

➡️ Bayern now focusing on Tuchel agreement. De Zerbi and Ten Hag are being considered and remain on the list, but the priority is now on Tuchel

