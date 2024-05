Varianta Cristi Chivu la Ajax a picat! Olandezii dezvăluie ce s-a întâmplat la negocieri

La finalul lunii aprilie, în presa din Italia apărea informația potrivit căreia Ajax i-ar propune un contract pe cinci ani lui Cristi Chivu. În primă fază, pentru cel puțin două sezoane, fostul căpitan al României ar fi urmat să ocupe postul de antrenor secund, iar ulterior ar fi avut posibilitatea de a deveni principal.

" Cristi Chivu, prea scump pentru Ajax"

Ajax are probleme însă în găsirea unui principal. "Lăncierii" nu s-au înțeles cu Graham Potter, fostul tehnician al lui Chelsea, iar marele favorit pentru preluarea băncii tehnice este acum Francesco Farioli (35 de ani), antrenor italian de la Nice. De asemenea, varianta Cristi Chivu pentru postul de secund nu pare să mai fie de actualitate din cauza neînțelegerilor de la negocieri.

Publicația AD scrie că Ajax vrea trei secunzi pentru Francesco Farioli, iar unul dintre ei va fi Dave Vos, care va fi promovat de la echipa U21. "Ajax ar vrea să aducă în staff și un fost jucător, cineva care să știe cum e să câștigi Champions League, însă românul Cristi Chivu s-a dovedit prea scump", scriu olandezii.

Și Voetbal International confirmă această variantă: "Sosirea lui Cristian Chivu pare dificilă. Fostul fundaș al lui Ajax, acum antrenor la tineretul lui Inter, era văzut drept o variantă pentru postul de antrenor secund, însă nu a putut ajunge la o înțelegere cu clubul".

Cristi Chivu a jucat la Ajax în perioada 1999-2003. A câștigat trei trofee și a fost desemnat în două rânduri jucătorul anului, în 2001 și 2003.

Chivu rămâne liber de contract în iunie

Până la următorul pas din carieră, Cristi Chivu își poate trece un nou titlu în palmares alături de Inter Primavera, al doilea. Echipa U19 a nerazzurrilor este lider în clasamentul Primavera și are asigurată calificarea în semifinalele play-off-ului.

Contractul lui Cristi Chivu cu Inter expiră în această vară. Presa din Italia a scris recent că Francesco Baldini (50 de ani), cel care lucrează acum în Serie C, la Trento și care are în CV experiențe la juniorii lui Juventus sau AS Roma, ar urma să îi ia locul lui Chivu din sezonul următor.