În fapt, gruparea ”blanco” îi face curte superstarului francez de câțiva ani buni, doar că Mbappe a decis de fiecare dată să-și prelungească înțelegerea cu trupa pariziană, mai puțin în actuala stagiune.

Spaniolii anunță ce se va întâmpla cu Jude Bellingham după sosirea lui Mbappe la Real Madrid

Conform Marca, publicație citată de Madrid Zone pe rețelele social media, în cazul în care Kylian Mbappe va sosi pe ”Santiago Bernabeu”, atunci Jude Bellingham va evolua în poziția sa obișnuită, de mijlocaș central.

Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, l-a tot folosit pe Bellingham în sezonul în curs, în lipsa unui vârf veritabil, pe poziția de atacant.

De aici au venit și golurile pe bandă rulantă pe care le-a înscris englezul cotat la 180 de milioane de euro de site-urile de specialitate în echipamentul lui Real Madrid. De 23 de ori a punctat Bellingham în 40 de apariții în toate competițiile.

???? Kylian Mbappe’s arrival means that Jude Bellingham will play in his natural role as a central midfielder. @marca pic.twitter.com/bRaK6yHDWU — Madrid Zone (@theMadridZone) May 16, 2024

Kylian Mbappe și-a anunțat plecarea de la PSG!

Așa cum se zvonea în presa internațională de ceva timp, Kylian Mbappe nu va mai rămâne la PSG și în sezonul următor. Superstarul francez și-a anunțat plecarea de la trupa pariziană printr-un videoclip postat pe rețelele social medika.

”Salut! Sunt Kylian. Vreau să vorbesc cu voi. Mereu am vrut. Vreau să anunț că ăsta este ultimul meu an la PSG. Aventura noastră se va încheia în săptămânile următoare. Sunt emoționat. Sunt onorat că am purtat tricoul celui mai mare club din Franța”, a spus Kylian Mbappe într-un videoclip postat pe platforma Twitter/X.

PSG l-a achiziționat pe Kylian Mbappe în 2018 de la AS Monaco. Șeicii din Paris au achitat nu mai puțin de 180 de milioane de euro pentru starul cotat atunci la 120 de milioane de site-urile de specialitate. Acum, Mbappe este cotat la 180 de milioane.