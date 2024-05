Ca și plecat de la PSG, Keylor Navas și-a găsit deja echipă

Fostul portar de la Real Madrid a devenit rezervă pe Parc des Princes, fiind prefereat în locul său italianul Gianluigi Donnarumma, iar la finalul acestui sezon nu va semna o nouă înțelegere cu gruparea pariziană.

Totuși, costaricanul își poate continua cariera în Major League Soccer (MLS), unde este dorit de San Diego FC, formație care l-ar vrea și pe Kevin de Bruyne de la Manchester City.

Rămâne de văzut dacă Navas va fi tentat de o experiență în MLS sau va dori să-și continue cariera în Europa, unde a mai evoluat pentru Albacete, Levante, Real Madrid și Nottingham Forest.

În acest sezon, Navas a strâns cinci partide pentru cei de la PSG, în Ligue 1 și Cupa Franței. Doar unul s-a încheiat fără gol încasat.

???? San Diego FC are interested in signing Keylor Navas, who will leave PSG this summer! ????????????

(Source: @elchiringuitotv ) pic.twitter.com/uJG52HDLFe