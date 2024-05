În urma acestui verdict, sportiva din România a putut reveni în circuitul profesionist, după o pauză de un an și jumătate. În 21 octombrie 2022, jucătoarea de tenis a anunţat că a fost depistată pozitiv cu roxadustat, după un meci din primul tur la US Open.

În 12 septembrie 2023, Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului a anunţat că un tribunal independent a suspendat-o pentru o perioadă de patru ani, ca urmare a unor încălcări ale Programului Anti-Doping în Tenis (TADP).

Simona Halep a depus apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv în data de 24 octombrie, iar audierile au avut loc la începutul lunii februarie 2024.

Mărturisirea sinceră a Simonei Halep

În cadrul unui interviu acordat pentru tennis.com, românca a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut în timpul suspendării și despre decizia pe care ar fi luat-o dacă verdictul rămânea la fel după apelul la TAS.

"Când am primit suspendarea de patru ani mă gândeam la asta. Probabil dacă rămânea suspendarea de patru ani, tenisul era terminat pentru mine. Dar nu voiam să cred că vor fi patru ani. De asta am continuat să joc. Am continuat să mă antrenez, pentru că nu voiam să mă retrag în aceste condiţii. Voiam să mă retrag pe terenul de tenis, unde am început când aveam patru ani şi jumătate şi acolo este locul meu în care vreau să spun 'stop'.

Mereu am fost corectă cu tenisul, mereu am fost corectă, onestă, toate turneele în care am evoluat le-am tratat cu respect şi le-am acordat o mare importanţă. Tenisul e viaţa mea pentru moment şi nu mi-a trecut prin minte să fac ceva greşit pentru acest sport. Da, a fost dificil să văd oameni care spun că am trişat, că am făcut lucruri greşite în tenis. Dar eu, în interiorul meu, ştiam adevărul. Şi am putut să lupt, fiind convinsă că într-o zi o să reuşesc să demonstrez. Şi s-a întâmplat", a declarat Simona Halep.