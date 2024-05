I-a făcut "pachet" pe colegii lui Radu Drăgușin și a transmis un mesaj clar

Cele două goluri marcate de Haaland au adus "cetățenii" din Manchester la un pas de titlul Premier League, iar norvegianul a transmis un mesaj concret coechipierilor săi pentru ultimul meci din sezon.

"Am venit aici cu un obiectiv clar, să câștigăm, și am reușit. Spurs este o echipă formidabilă, iar victoria noastră a fost cu atât mai valoroasă.

Colegii mei au avut o mentalitate fantastică astăzi și am reușit să ne concentrăm meci de meci pentru a ajunge în această poziție. Pentru ultimul meci din acest sezon, îi îndemn pe colegii mei să abordeze partida cu relaxare, dar și cu determinare. Este important să ne menținem concentrarea și să încercăm să obținem încă o victorie.", a declarat Erling Haaland, la sfârșitul meciului.

