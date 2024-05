Răzvan Lucescu a reacționat după ce PAOK a urcat pe primul loc în Grecia: "Să rămânem umili"

Formația pregătită de Răzvan Lucescu este lider şi poate deveni campioană în ultima etapă din campionat.

Olympiacos Pireu a dispus cu 2-0 de AEK Atena, ajutând astfel, pe PAOK Salonic. Răzvan Lucescu şi elevii săi aveau nevoie de victorie cu Panathinaikos pentru a rămâne la mâna lor în lupta pentru titlu.

PAOK este lider în clasament, înaintea ultimei etape, cu 77 de puncte. Pe locul secund se află AEK Atena, cu 75 de puncte.

În ultima etapă, decisivă pentru titlu, PAOK dispută derby-ul oraşului Salonic, în deplasare, la Aris, în timp ce AEK joacă acasă, cu Lamia.

Reacția lui Răzvan Lucescu după înfrângerea cu Panathinaikos

''Fiecare dintre meciurile cu AEK, Olympiakos și Panathinaikos au aceeași intensitate, aceeași dificultate, aceeași presiune. Sunt echipe la fel de bune, cu jucători de calitate, cu obiective importante.

Am început pe minus ca echipă, nu ne-au dat șanse. Am ajuns în această poziție pas cu pas. Ne-am securizat locul doi și Europa, acum ne jucăm șansa în ultimul meci. Ne vom pregăti foarte bine. Trebuie să fim echilibrați, să rămânem umili. Nu trebuie să ne schimbăm. Sunt mândru de ceea ce am reușit", a declarat Răzvan Lucescu, după meciul cu Panatinaikos.