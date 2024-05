Primește Corvinul Hunedoara licența pentru Europa League? Ce a solicitat UEFA + când e așteptată decizia 

Corvinul Hunedoara, care a încheiat pe locul secund în play-off-ul din Liga 2, nu are drept de promovare în Liga 1 din cauza formei de organizare. Totuși, UEFA nu interzice cluburilor de drept public să joace în competițiile europene, astfel că trupa lui Florin Maxim ar putea reprezenta România în turul 1 preliminar din Europa League. Corvinul așteaptă un răspuns oficial de la UEFA în privința licenței.

Corvinul Hunedoara așteaptă licența de la UEFA: "E o chestiune de zile în care va răspunde, dar nu văd de ce ar da alt răspuns"

Anton Heleșteanu, oficialul hunedorenilor, este optimist și spune că UEFA ar trebui să îi acorde licența necesară Corvinului. Forul european ar fi solicitat un stadion omologat pe care echipa lui Florin Maxim să joace în Europa, iar hunedorenii au ales arena lui Sepsi OSK. UEFA este așteptată să dea un răspuns până la finalul acestei săptămâni.

"Noi am înaintat întreg dosarul către FRF, iar FRF la rândul ei a solicitat licența UEFA în procedură extraordinară. UEFA trebuie să dea răspunsul în termen foarte scurt, e o treabă de maxim până la sfârșitul săptămânii.

Ei vor informa FRF, iar FRF ne va informa la rândul ei, dar pe ce a lucrat clubul la dosar eu nu am îndoieli. Din punctul nostru de vedere nu ar trebui să fie probleme cu actele pe care le-am înaintat.

E o procedură simplifcată, pe care o solicită UEFA, dacă licența cluburilor de Liga 1 se acordă de FRF, noi am cerut o procedură extraordinară să ne-o acorde direct UEFA. Ni s-a solicitat un stadion certificat UEFA și am găsit disponbilitate și înțelegere la Sepsi Sf. Gheorghe. Sub nicio formă nu puteam juca la Hunedoara.

Din punctul meu de vedere este o chestiune de zile în care UEFA va răspunde, dar nu văd de ce ar da alt răspuns când ultimul criteriu care trebuia realizat, cel sportiv, l-am realizat aseară", a spus Anton Heleșteanu, pentru Iamsport.



Fostul arbitru Anton Heleșteanu, în prezent director adjunct la Corvinul Hunedoara / Foto: Sport Pictures

Corvinul Hunedoara ar începe din primul tur preliminar Europa League

După câștigarea trofeului, Corvinul Hunedoara a câștigat și singurul ”bilet” pentru o echipă din România în preliminariile Europa League, acolo unde va începe din primul tur preliminar.

Asta în cazul în care va primi licența din partea UEFA. În acest moment, echipa pregătită de Florin Maxim așteaptă încă un răspuns din partea forului european, în caz contrar locul pentru cupele europene va fi ”pasat” către echipele din play-off-ul Superligii.

Corvinul Hunedoara nu va fi cap de serie la tragerea la sorți și ar putea da peste următorii adversari:

Silkeborg IF (Danemarca)

Wisla Cracovia (Polonia)

NK Rijeka (Croația)

Tobol Kustanai (Kazakhstan)

Pe această listă se pot adăuga și echipe din Grecia, Israel, Cipru, Ungaria, Azerbaijan, Moldova sau Kosovo, unde nu s-au încheiat, momentan, socotelile în privința clasamentului final.