Antrenorul care l-a dat pe spate pe Ilie Dumitrescu: "Unul dintre cei mai mari din România"

Ilie Dumitrescu, fost component al "Generației de Aur", a avut numai cuvinte de laudă la adresa antrenorului Florin Maxim și a echipei acestuia.

Faptul că Florin Maxim a ales să rămână la Corvinul Hunedoara, în detrimentul faptului că avea o ofertă de la Dinamo, demonstrează atașamentul și dedicarea acestuia față de proiectul clubului. Ilie Dumitrescu a ținut să evidențieze că Maxim este unul dintre cei mai buni antrenori din România și a apreciat performanțele remarcabile obținute de Corvinul Hunedoara sub conducerea sa.

"Este extraordinar ce se întamplă la Corvinul Hunedoara. Să pornești de jos, din Liga a 3-a, și să ajungi în acest punct.

Florin Maxim a avut ofertă de la Dinamo și a refuzat. Este prea legat de acest proiect. Vrea neapărat să îl ducă la capăt.

Mie mi se pare unul dintre cei mai mari antrenori din România. Este incredibil ce a realizat la Hunedoara!", a declarat Ilie Dumitrescu, conform Digi Sport.

Florin Maxim: "Am notat în calendarul din vestiar data finalei!"

Florin Maxim, tehnicianul Corvinului, a împărtășit perspectivele sale înaintea finalei Cupei României, împotriva trupei lui Dorinel Muntenau și a evidențiat importanța acestei întâlniri pentru club și comunitatea locală. Tehnicianul a reflectat asupra traiectoriei echipei de la începuturile modeste și până în prezent și a ajuns la concluzia că a finala este rezultatul unui efort colectiv, o oportunitate de a scrie istorie.

"Sincer, chiar am notat în calendarul din vestiar data finalei, de anul trecut! Am crezut și a fost un obiectiv pentru noi, știam că nu aveam drept de promovare. Simplu n-a fost, am jucat pe două fronturi cam cu aceiași jucători, mulți cu care am promovat din Liga 3. Dar ei pot arăta și mai mult! Strategia mea e de concentrare maximă, mereu, pe meciul care urmează.

Meciul cu FC Voluntari. Deja devenisem cumva o certitudine, învinsesem Sepsi, CFR Cluj… Era o presiune imensă pe jucători, o situație nouă de gestionat. Un test de caracter, mai ales că am fost egalați, dar l-am trecut", a declarat Florin Maxim, în cadrul unui interviu FRF.

"Vreau să cred că suntem o echipă echilibrată, acesta ar fi cuvântul. Chiar ai ce să vezi la meciurile noastre, avem un stil ofensiv, punem presiune pe adversar din primul minut. Dar știm și să ne apărăm!

(n.r - finala) Ceva unic pentru oraș, pentru echipă, pentru istorie! Poate doar când ne vom lăsa de fotbal vom înțelege însemnătatea pe deplin. Însă poate vor urma și alte momente istorice! Am plecat în acest proiect de la 200 de oameni în tribună, echipa se numea CS Hunedoara, galeria nu se asocia echipei fără Corvinul în titulatură… Pas cu pas s-au făcut toate!

Nu sunt adeptul ședințelor înainte de meci, nu sunt un speaker motivațional. Am discuții individuale și așa îi țin în priză constant pe jucători.

Ce-ar însemna și la 60 de ani! Sincer, un trofeu cu o anvergură specială, o performanță extraordinară", a continuat tehnicianul.

Istoria poate fi scrisă de trupa hunedoreană

Pentru Corvinul Hunedoara, finala Cupei României nu este doar un eveniment sportiv, ci și o oportunitate de a marca un moment semnificativ în istoria clubului cât și a fotbalului românesc. De-a lungul timpului, doar patru echipe din liga a doua au reuşit să câştige Cupa României: