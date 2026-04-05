Jurnaliștii de la Moscova au reacționat după ce Spitalul Universitar de Urgență din București (SUUB)a anunțat transferul tehnicianului de 80 de ani la Terapie Intensivă.

„Fostul antrenor principal al echipei Zenit Sankt Petersburg și al naționalei României, Mircea Lucescu, a fost plasat în comă indusă din cauza unei deteriorări bruște a stării sale.

Externarea era planificată inițial pentru vineri, însă dimineața a suferit un infarct miocardic acut, iar câteva ore mai târziu a urmat un nou atac”, au scris jurnaliștii de la sport.ru.

Comunicatul transmis de SUUB

Potrivit reprezentanților Spitalului Universitar, complicațiile majore au apărut pe parcursul weekendului.

„Duminică, în cursul nopţii, aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutăţit, necesitând transferul în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă”, a transmis unitatea medicală. În același comunicat, spitalul a făcut un „apel la respectul tuturor pentru intimitatea şi demnitatea oricărui pacient”, au transmis cei de la SUUB.

Mircea Lucescu a fost selecționerul României în perioada 6 august 2024 - 2 aprilie 2026. Ultimul meci pe bancă a fost înfrângerea cu Turcia, scor 0-1 (26 martie), rezultat care a echivalat cu ratarea calificării la Cupa Mondială din 2026. Tehnicianul a antrenat în Rusia la Zenit, în sezonul 2016-2017.