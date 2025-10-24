Alexandru Georgescu, ”OUT” din Liga 3

Alexandru Georgescu este un produs al Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi și a debutat în Superliga României în urmă cu cinci ani, pe 25 iulie 2020, într-un meci dintre Viitorul Constanța (n.r. actuala Farul Constanța) și Chindia Târgoviște.

Ajuns la 24 de ani, Georgescu nu a reușit să se impună la nicio echipă. La Farul are doar patru jocuri la prima echipă.

La începutul anului 2025, Georgescu a ajuns liber de contract la Dunărea Călărași, însă după doar nouă luni, formația din Liga 3 a renunțat la serviciile fotbalistului.

Dunărea Călărași a anunțat despărțirea de Georgescu printr-o fotografie publicată pe rețelele sociale alături de mesajul: ”Mulțumim, Georgescu Alexandru!”.

