Care e situația lui Dan Petrescu! Daniel Pancu a venit cu detalii

Daniel Pancu a vorbit despre Dan Petrescu, antrenorul care a început acest sezon cu CFR Cluj.

CFR Cluj a obținut o victorie importantă în fața liderului Rapid, scor 3-0, iar Daniel Pancu și-a început perfect „aventura” la CFR Cluj cu două victorii din tot atâtea meciuri.

Ardelenii au urcat în clasamentul Superligii pe poziția a 11-a și sunt la șapte „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off.

Daniel Pancu s-a văzut cu Dan Petrescu! Cum mai este „bursucul”

Daniel Pancu a vorbit despre succesul răsunător din Gruia, dar a fost întrebat și despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu.

Actualul tehnician al lui CFR Cluj a dezvăluit că s-a văzut cu el recent și speră ca „bursucul” să revină cât mai repede pe banca unei echipe.

„M-am văzut cu el zilele trecute. Era bine, a și glumit. Am luat cina împreună. Am vorbit mult. Sper să termine cu problemele de sănătate și să revină.

Mă bucur că l-am văzut așa, foarte bine. Am stat o seară la masă”, a spus Daniel Pancu la digisport.

Ioan Becali: "Dan Petrescu va reveni. E bine, se recuperează"

Impresarul Ioan Becali a dezvăluit că Dan Petrescu a slăbit destul de mult în ultima perioadă, însă starea sa de sănătate este mai bună și se așteaptă ca tehnicianul să revină pe banca tehnică în viitorul nu foarte îndepărtat.

"Am auzit și eu că a slăbit Dan Petrescu nu știu cât, dar e bine, se recuperează. E adevărat că a slăbit. Era cam gras și nu îi stătea bine.

(n.r - întrebat dacă îl vede revenind pe Dan Petrescu) Da, da! Dan Petrescu are 57 de ani. A fost unul dintre antrenorii noștri care a făcut istorie și ne-a reprezentat în cupele europene", a spus Ioan Becali.

