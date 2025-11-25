Care e situația lui Dan Petrescu! Daniel Pancu a venit cu detalii

CFR Cluj a obținut o victorie importantă în fața liderului Rapid, scor 3-0, iar Daniel Pancu și-a început perfect „aventura” la CFR Cluj cu două victorii din tot atâtea meciuri.

Ardelenii au urcat în clasamentul Superligii pe poziția a 11-a și sunt la șapte „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off.

Daniel Pancu s-a văzut cu Dan Petrescu! Cum mai este „bursucul”

Daniel Pancu a vorbit despre succesul răsunător din Gruia, dar a fost întrebat și despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu.

Actualul tehnician al lui CFR Cluj a dezvăluit că s-a văzut cu el recent și speră ca „bursucul” să revină cât mai repede pe banca unei echipe.

