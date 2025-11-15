Tricolorii mai au doar șanse teoretice la calificarea directă la Cupa Mondială, iar scenariul mai probabil este barajul din luna martie, acolo unde România este deja calificată grație rezultatelor din Nations League.

Dan Petrescu: ”Trebuie să sperăm la locul 1, poate avem noroc, poate se întâmplă un miracol!”

Deși atunci când se afla pe banca tehnică, Dan Petrescu s-a remarcat mai degrabă ca un antrenor pesimist, înainte de meciul de la Zenica, fostul principal de la CFR Cluj a arătat o încredere uriașă. Petrescu spune că România poate învinge Bosnia și, mai mult decât atât, crede că tricolorii pot spera în continuare la o calificare directă la Mondial.

Petrescu este convins că Dennis Man și Ianis Hagi pot face diferența în meciul cu Bosnia, având în vedere ce formă au arătat cei doi internaționali la echipele de club, PSV Eindhoven, respectiv Alanyaspor.

”Eu cred că da, cred că batem (n.r. în Bosnia). Eu zic că o să câștigăm. Mă aștept la o victorie, am simțit echipa foarte bine cu Austria, am văzut că nu s-au accidentat jucători importanți. Eu cred că putem merge acolo să câștigăm. Chiar dacă va fi foarte greu, simt că vom câștiga.

Din păcate, asta e realitatea (n.r. ca România să joace cu cuțitul la os), dar trebuie să sperăm la locul 1, că nu se știe, poate avem noroc, poate se întâmplă un miracol, până nu e matematic, eu zic că trebuie să sperăm și la locul 1.

Asta nu trebuie să mă întrebați pe mine (n.r. cum trebuie să arate naționala la baraj), trebuie să îi întrebați pe cei care conduc echipa. Trebuie ca jucătorii de bază să fie în formă și să nu fie accidentați, asta e cel mai important. Dennis Man și Ianis Hagi pot face diferența la meciul ăsta, amândoi sunt într-o formă foarte bună.

De ce să renunțe Lucescu, atât timp cât are șanse de calificare, el speră”, a spus Dan Petrescu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

