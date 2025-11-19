Spre finalul lunii august, Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj după un eșec rușinos contra lui Hacken, în play-off-ul Conference League, scor 2-7. Tehnicianul a acuzat probleme de sănătate destul de serioase și a transmis că vrea să ia o pauză de la antrenorat până în vara viitoare.

Ioan Becali: "Dan Petrescu va reveni. E bine, se recuperează"



Impresarul Ioan Becali a dezvăluit că Dan Petrescu a slăbit destul de mult în ultima perioadă, însă starea sa de sănătate este mai bună și se așteaptă ca tehnicianul să revină pe banca tehnică în viitorul nu foarte îndepărtat.



"Am auzit și eu că a slăbit Dan Petrescu nu știu cât, dar e bine, se recuperează. E adevărat că a slăbit. Era cam gras și nu îi stătea bine.



(n.r - întrebat dacă îl vede revenind pe Dan Petrescu) Da, da! Dan Petrescu are 57 de ani. A fost unul dintre antrenorii noștri care a făcut istorie și ne-a reprezentat în cupele europene", a spus Ioan Becali.

Dan Petrescu: "Nici dacă îmi dau 10 milioane de euro nu plec nicăieri. Vedem la vară"

"Am refuzat până acum cinci propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri m-a sunat și o echipă de top din Kazahstan. I-am refuzat de la bun început pe toți.

Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară! Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical! Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă", a spus Dan Petrescu, pentru GSP, în octombrie.

