În acest sezon, CS Dinamo a câștigat campionatul municipal organizat de AMFB, după ce a terminat pe primul loc în sezonul regulat și a învins în toate meciurile din play-off. Ulterior, "roș-albii" s-au impus și în finala Cupei României, faza pe București, 3-2 cu ACS Sportivii, apoi a învins pe Venus Independența, campioana județului Călărași, în barajul de promovare în Liga 3 (3-2, 1-0).

Aceste performanțe au fost realizate, deși echipa a fost formată în grabă, cu doar o săptămână înaintea începerii sezonului, iar lotul a fost completat cu mulți juniori de la Academia de Fotbal CS Dinamo. Căpitanul dinamoviștilor, Bobby Lungu spune însă că nu se vor mulțumi cu prezența în Liga 3 și echipa vrea să atace o nouă promovare, spre eșalonul secund, acolo unde evoluează acum rivala CSA Steaua.

Vor să ajungă în Liga 2, la finalul sezonului viitor

"A fost un sezon foarte greu pentru noi, pentru că nu am avut o bancă destul de bună. Cei care au intrat în teren nu au adus un aport mare. Eu am jucat toate meciurile, de la cap la coadă. Prima etapă a fost cea mai dificilă. Ne-am strâns de peste tot, cum ne cunoșteam. Prima etapă am avut un eșec, apoi victorie, apoi eșec. Ne-am revenit, după aceste trei meciuri, și ne-a mers bine. Domn' profesor a făcut o echipă tot mai bună, cu trecerea etapelor.

Pentru sezonul viitor, ne dorim același lucru. Vrem promovarea, nu se pune problema. Sperăm să ne mai vină câteva întăriri și mergem mai departe. Vom prinde și pregătirea completă, nu ca în acest sezon, vom arăta și mai bine. Vom merge mai departe într-un mod mai profesionist. Avem ambiții mari, vrem să ajungem ca Steaua, până în Liga 2. Ceea ce au realizat ei, vrem să realizăm și noi.

Pe parcursul sezonului, au învins echipe cu jucători experimentați

Am întâlnit echipe cam de nivelul Ligii 3. Play-off-ul pe București a fost greu, pentru că am întâlnit Progresul, care are niște jucători buni, care au jucat fotbal la nivel mai înalt. Abia am câștigat cu 1-0. La Progresul au fost legitimați Marius Pena, Cristian Dănălache, Epaminonda Nicu, Andrei Tînc, Raul Ciupe, Mihai Costea. Sunt jucători care au avut un trecut foarte bun în fotbal.

Nici barajul cu Venus Independența nu a fost ușor, pentru că și ei au fotbaliști buni. Îi au pe Dedu (n.r. - Constantin Dedu, ex-Berceni, Clinceni, Balotești, Daco-Getica), pe Ninu (n.r.- Emil Ducu-Nicu, ex-FCSB, Gloria Buzău, Farul, Viitorul, 'U' Cluj, Levski Sofia, AEK Larnaca), Toni (n.r.- Antonio Rusie, ex-Ștefănești), Vențer (n.r.- Alexandru Vențer, ex-Otopeni, Buftea, Clinceni, Afumați)... De aceea au fost meciuri grele, mult peste nivelul Ligii 4", a declarat Lungu pentru Sport.ro.

Fiul lui Anghel Iordănescu și tatăl lui Marius Niculae, colaborează la CS Dinamo

Adrian Viorel "Bobby" Lungu (32 ani) a mai jucat la ACS Berceni, Progresul 05 și CSM Oltenița, iar în ultima perioadă a fost antrenor de juniori și a evoluat chiar și în campionate de minifotbal. Alți jucători cunoscuți ai trupei din Ștefan cel Mare sunt Alex Iordănescu, fiul lui Anghel Iordănescu și fratele mai mic al selecționerului Edi Iordănescu, Daniel Târnăcop (ex-CSA Steaua, SC Popești Leordeni), Costin Ciochină (ex-FCSB II, CS Afumați, Metaloglobus, Național Sebiș, Sporting Roșiori), Bogdan Marciuc (ex-CS Balotești, CS Buftea) sau Alin Lădaru (ex-FC Rapid 1923, Petrolul). Dănuț Lupu este managerul secției de fotbal, Daniel Iftodi ocupă funcția de antrenor principal, iar Constantin Niculae, fost judoka și tatăl fostului internațional Marius Niculae, se ocupă de pregătirea fizică a echipei.

Foto - Gabriel Chirea