Formația antrenată de Daniel Iftodi a reușit promovarea în Liga 3, chiar la primul sezon de la înființare. După ce au câștigat Liga 4 București, "roș-albii" s-au impus în toate meciurile din play-off, terminând competiția municipală cu punctaj maxim. În barajul cu echipa campioană din județul Călărași, Venus Independența, dinamoviștii s-au impus cu 3-2 în meciul tur.

La retur, pe arena centrală din Ștefan cel Mare, Dinamo a câștigat din nou, de această dată la limită, scor 1-0, prin golul lui Alexandru Burlacu (min. 10), și a reușit să păstreze tabela nemodificată până la finalul meciului, în ciuda unor perioade de dominare și a unor ocazii mari pentru formația călărășeană.

"Strigam după jucători 'măi, doiare!' sau 'măi, treiare!'"

"A fost un meci greu, pentru că știam că băieții vor fi puțin relaxați după victoria din tur. Dar totul e bine când se termină cu bine. A fost un parcurs greu, după un campionat foarte greu, am jucat aproape cu aceiași jucători în toate meciurile. Mă mir că au rezistat atât. Era greu să încropim o echipă ca să tragem la promovare, foarte greu. În primele etape nici nu îi cunoșteam, strigam după jucători 'măi, doiare!' sau 'măi, treiare!'. Pot să zic că noi suntem Dinamo, CS Dinamo, și orice suporteri dinamovist e binevenit alături de noi, chiar și cei de la FC Dinamo", a spus Daniel Iftodi, la finalul meciului.

Fiul lui Anghel Iordănescu, căpitan la CS Dinamo!

Pentru CS Dinamo a evoluat și Alex Iordănescu, fiului legendei steliste Anghel Iordănescu, care a fost integralist ca fundaș central, a purtat banderola pe final de meci și a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren. "Ca să promovez la Liga 2, avem nevoie de jucători de Liga 2, care să joace la Liga 3. Glumiți că mai are domnul Iordănescu un băiat, Andrei, că putem să-l aducem, dar eu l-am avut la Carmen. Nu s-a mai antrenat de mult și nu cred că își mai dorește să mai joace.

Se întreabă toți cum am reușit să aduc un Iordănescu la Dinamo. Eu l-am mai avut pe Alex la Liga 3 și i-am cerut ajutorul pentru că am venit la echipă cu o săptămână înainte să înceapă campionatul și nu aveam lotul format", a explicat Iftodi.

Nu va exista o fuziune între CS Dinamo și FC Dinamo

Tehncianul spune că nu se pune problema unei fuziuni între FC Dinamo și CS Dinamo. "FC-ul nu trebuia să ajungă în situația asta, trebuia să o ia acum șase ani de la capăt, de la zero, dar s-a chinuit an de an, fără rost. Cum o văd în Liga 2? Păi, la nimic cine să vină? Jucători se plâng că nu au nimic, nu au bucătar, nu au medic. Nu știu dacă au și ghete. E greu să joci așa, pe nimic, nu știi ce e mâine. Ei nu știu ce va fi peste o secundă, dar a doua zi!

Nu mă așteptam la Dinamo să ajungă în situația asta, dar sunt multe echipe, și nu numai de la noi din țară, care au luat-o de la zero. Au tras linie și au luat-o de la zero. Cred că asta trebuia să se întâmple la Dinamo demult. Ar trebui să se dea o lege a sportului nouă, ca să aibă toți fotbaliștii și toți sportivii o siguranță. Se tot spune că avem garanție, avem garanție, dar de unde! Din '90, suntem numai pe la TAS și prin tribunale, nu există nici garanție", a spus acesta.

Ascultă manele și muzică clasică și ar putea vizita Muntele Athos

Antrenorul a dezvăluit că, deși au fost acuzați că au sărbătorit victoria din meciul tur al barajului pe ritm de manele, vestiarul lui este mult mai multicultural decăt crede lumea. "Treaba mea este să-i antrenez pe băieți, nu e treaba mea prima de joc. Prima la dreapta sau prima la stânga? Băieții cred că merită mai mult respect. S-a scris că la noi se ascultă manele, dar se ascultă și muzică clasică, și populară... Mai facem și o rugăciune, dacă e nevoie. A fost ziua unui băiat, nu am stat pe marginea șanțului la Independența, ca să bem o bere. Era normal să sărbătorim într-un restaurant.

Nu a fost ultimul meci pe acest stadion, pentru că pe 6 iulie vom avea meci în Cupa României. Cu toate că o să le dau tuturor vacanță, o să jucăm cu juniorii de la U19 și U17. Băieții și-au luat și ei bilete de vacanță. Cred că unii băieți pleacă și pe la mănăstiri, de ce nu. Depinde, să vedem, acum cred că sunt obosiți să urce la Muntele Athos, dar poate că se duc. Nu i-am dus la biserică înainte de meci, pentru că suntem amatori, nu suntem FCSB să stăm în cantonament. E mai greu să-i strâng", a precizat Iftodi.

Foto - Gabriel Chirea