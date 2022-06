Retrogradarea lui Dinamo în liga secundă se datorează și faptului că situația financiară de la club este una precară. Dănuț Lupu a punctat faptul că gruparea bucureșteană are nevoie de cineva care să investească în echipă. „Eu am spus-o de foarte multe ori... sper să vină un investitor cu bani. Altfel, va fi foarte greu spre imposibil, oricât s-ar chinui DDB. Vrei, nu vrei, sunt și datoriile din urmă care trebuie plătite”, au fost cuvintele fostului mijlocaș, în premieră la Pro Arena.

Dănuț Lupu s-a arătat deranjat de faptul că Zăvăleanu a cerut în continuare ajutorul DDB. „Eu știam că domnul Zăvăleanu se ocupă de altceva, nu să îndemne DDB să îndemne să aducă bani în continuare la echipă. Cu toate că am avut discuții contradictorii cu unii din DDB, jos pălăria pentru ce au făcut acum doi ani. Poate din dorința lor de a face bine, n-au înțeles că au și greșit”, a specificat acesta.

Datoriile lui Dinamo, o problemă pentru găsirea de investitori

Datoriile pe care le are formația din Ștefan cel Mare ar putea crea probleme în ce privește căutarea unui posibil investitor. „Am participat și eu la discuția dintre domnul Zăvăleanu și CS Dinamo. Nu cred că vreun minister sau oricine altcineva va accepta să preia o firmă care are atâtea datorii. Eu am încercat de anul trecut și am avut o discuție cu cei de la DDB și domnul Zăvăleanu... un lucru normal să păstreze centrul de copii. Au plecat 55 de copii, unii foarte buni”, a mai completat fostul internațional român, care a strâns 14 selecții pentru reprezentativa României.