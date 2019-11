RAZBOI LA RAPID! Dan Tudorache ii raspunde lui Pancu! Mesajul transmis de primarul sectorului 1, dupa ce antrenorul rapidist l-a atacat dur

Daniel Pancu a criticat primarii la finalul partidei castigate cu liderul Ligii a doua, UTA Arad, scor 2-0.

Antrenorul giulestean pare ca se afla in conflict cu primarul Tudorache. Desi nu i-a rostit direct numele, Pancu a atacat primarii si a condamnat implicarea fortelor politice in sport, asta in conditiile in care Primaria Sectorului 1 a fost alaturi de noul proiect de la Rapid inca de la infiintare.

"Primarii si politicul au stricat fotbalul romanesc. Astia au stricat fotbalul, d-aia nu ne calificam nicaieri pentru ca intervin ei. Ei sa se ocupe de infrastructura si de conditii, de gazoane bune si de stadioane frumoase. Atat! La 95 la suta dintre echipele sustinute de primariile locale, primarii se baga si in chestiuni tehnico-tactice", a declarat Daniel Pancu, la DigiSport

Replica lui Dan Tudorache nu a intarziat sa apara.

"N-am reusit sa merg azi la meci pentru ca am avut treaba la primarie, dar m-am bucurat foarte mult pentru victorie. Bravo, Pancone, felicitari! I-am trimis mesaj si astazi dupa meci.

Pancu cred ca stie ca ne chinuim sa preluam Baza Pro Rapid si asteptam o lege care are sanse sa fie promulgata in decembrie si dupa ce ajunge la Primaria Capitalei să fie trecută la noi.

Am văzut că vorbeşte despre implicare tehnico-tactică a primarilor. Daca are vreun exemplu în care eu am spus ceva despre asta, il rog să spună. Niciodata, dar niciodata nu am făcut asa ceva. Ca nu ma pricep! Am recunoscut asta!

Inca de cand m-am implicat in proiect am spus ca nu-mi doresc decat ca Rapid sa ajunga în Liga 1. Iar asta trebuie sa se intample acum, la finalul campionatului. Apoi am sa fac un pas in spate, fiti siguri.

Sper ca Daniel Pancu nu a ramas cu ideea ca eu vreau sa-l conving pe Mircea Lucescu, cu care am o relatie excelenta, sa preia Rapidul ca antrenor. Nu! Nu ca antrenor. Este un bun extraordinar al fotbalului romanesc si trebuie sa-l avem langa noi", a spus Tudorache, pentru DigiSport.

Rapid traverseaza o forma buna in Liga 2, cu 3 victorii in ultimele 3 meciuri. Echipa se afla pe locul 3, cu 31 de puncte, unul mai putin decat liderul UTA Arad.