Golgheter de la rivala si un nou antrenor, printre noutatile Rapidului in aceasta iarna

Cinci jucatori au parasit deja echipa in aceasta iarna.

In ciuda conflictului mocnit cu primarul Dan Tudorache, pentru care a fost amendat cu 25% din salariul pe o luna, antrenorul Daniel Pancu a fost reconfirmat pentru partea a doua a sezonului. Incepand cu ianuarie 2020, el va fi ajutat de un nou antrenor secund. Dupa ce Nicolae Grigore a primit acceptul clubului sa plece la nationala U21 a Romaniei, unde va fi secundul lui Adrian Mutu, la echipa de seniori a giulestenilor a fost promovat Stefan Grigorie, pe post de ajutor al lui Daniel Pancu. Grigorie (38 ani) a jucat la Rapid, intre 2007 si 2013, bifand peste 150 de meciuri si marcand de 16 ori pentru giulesteni. Din vara lui 2018, fostul mijlocas s-a alaturat Centrului de Performanta Rapid Bucuresti, unde a antrenat grupele de juniori U17 si U19, plus echipa secunda, din Liga 4.

AU PLATIT 30.000 DE EURO PENTRU GOLGHETERUL UNEI RIVALE

La capitolul veniri, la Rapid au ajuns Valentin Alexandru, golgheterul Gloriei Buzau in actualul sezon, cu 10 goluri in 21 de meciuri, pentru care s-a platit o suma de transfer de 30.000 de euro. De asemenea, Paul Copaci (21 ani / fundas stanga, fundas central) a venit de la Astra Giurgiu, iar juniorii Andrei Georgescu si Cristian Ignat au fost promovati de la echipa secunda, in timp ce portarul australian Harrison Devenish-Mears (liber de contract / Northern Tigers FC) se afla in probe. Pancu mai doreste un portar U20, cel mai probabil Ionut Rus de la CFR Cluj, si un jucator de atac, care sa poata juca varf impins sau mijlocas central ofensiv.

La capitolul plecari, „alb-visinii” s-au despartit de Alexandru Achiriloaiei, Matei Babaua, Alexandru Catrici (imprumutati / Pandurii Tg. Jiu), Gabriel Dodoi (imprumutat / CSM Resita) si Matias Roskopf (contract reziliat / Apollon Limassol). Plecarea argentinianului este suprinzatoare, in conditiile in care a bifat 17 prezente (de 14 ori titular) in prima parte a sezonului si a marcat 3 goluri. El a fost crescut de Boca Juniors si are prezente la nationala U17 a Argentinei. Viitorul uruguayanului Facundo Piriz (29 ani) si al lui Catalin Oanea (21 ani) la Rapid este si el incert.

SAPUNARU RAMANE IN TURCIA, IONITA E BLOCAT DE ASTRA

Transferurile lui Alexandru Ionita si Cristian Sapunaru, doi jucatori ceruti insistent de Pancu si ofertati de club, au cazut. Fundasul de 35 de ani a semnat in aceasta iarna cu Kayserispor, ultimul loc din prima liga turca, iar mutarea mijlocasului de 25 de ani, legitimat la CFR Cluj, dar imprumutat la CS “U” Craiova, a intrat intr-un impas major. Dupa ce oltenii au renuntat cei 50.000 de euro pe care ii cereau pentru a-i da drumul fotbalistului, pe fir a intervenit si Astra, care detine 20% din drepturile federative ale lui Ionita si cere o suma de bani pentru a fi de acord cu acest transfer, asa ca negocierile o iau de la zero.

MAI AU TREI AMICALE IN ANTALYA

Reunirea echipei a avut loc pe 13 ianuarie, la baza sportiva Regie, unde s-au desfasurat antrenamentele pana pe 25 ianuarie. Aici s-a jucat si primul meci de pregatire, giulestenii trecand cu 8-0 de Bucharest United, echipa aflata pe locul 2 in Liga a 4-a Bucuresti, golurile fiind marcate de V. Alexandru (4), Al. Dulca, Roskopf, Jorza, Sefer si Goge. Intre 26 ianuarie si 6 februarie, echipa se va pregati in Antalya, unde sunt programate cinci meciuri amicale: FC Saarbrucken (Germania, Liga 4 / 27 ianuarie / 2-0, Alami si V. Alexandru), FC „U” Craiova 1948 (Romania, Liga 3 / 30 ianuarie / 2-3, Panoiu, Georgescu), TSKA Sofia (Bulgaria, Liga 1, 2 februarie), FK Baltika Kaliningrad (Rusia, Liga 2, 5 februarie) si SKA Rostov (Rusia, Liga 3, 5 februarie). Rapid urmeaza sa joace primul meci oficial in Liga 2, pe 22 februarie, contra lui Turris-Oltul Turnu Magurele, pe teren propriu.