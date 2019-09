"Daca nu merge echipa, MA URC CU PICIOARELE PE EI!" Primarul Tudorache il ameninta pe Pancu: promovarea sau pleaca! Ce spune despre venirea lui Lucescu

Primarul Sectorului 1 al Capitalei a oferit un interviu amplu in care a vorbit despre situatia giulestenilor, inlocuirea lui Daniel Pancu, dar si posibilitatea ca Mircea Lucescu sa preia echipa.

Conform interviului acordat celor de la ProSport, Tudorache s-a implicat in cadrul clubului datorita apartenentei acestuia la sectorul pe care acesta il conduce. Primarul a exclus total ipoteza ca ar investi financiar la Rapid si si-a evidentiat rolul.

"Rolul unei primarii nu este sa plateasca jucatorii, sa aduca bani in club. Noi vrem sa asiguram baza de pregatire. Eu asa le-am promis ca le vom pune la dispozitie logistica, pe o chirie corecta.

Vrem sa preluam baza Pro Rapid, ne chinuim de mult timp sa facem asta, speram prin octombrie sa intram in posesia ei si sa o pun la dispozitie tuturor cluburilor care vor sa faca performanta, nu doar Rapidului", a spus Tudorache conform ProSport.

Rapidul promoveaza sau Pancu e out

Intrebat despre continuitatea lui Daniel Pancu pe banca Rapidului dar si posibilitatea ca inlocuitorul acestuia sa fie Mircea Lucescu, prieten bun al sau, Tudorache nu a exclus posibilele ipoteze.

"Pancu a semnat un contract in care conditiile sunt clare, stricte fata de promovare si rezultatele din campionat. Atata timp cat Pancu va avea rezultate, el va duce Rapid in vara anului 2020 in Liga 1. El si-a asumat faptul ca Rapid trebuie sa promoveze.

In prezent, Mircea Lucescu nu are niciun rol in club. Sper ca ne va da o mana de ajutor daca suntem intr-o sincopa, daca nu avem rezultate. Rapid trebuie sa promoveze", a declarat Tudorache.

"Daca echipa nu merge, ma urc cu picioarele pe ei!"

Primarul a vorbit despre plecarea lui Daniel Niculae si a infirmat zvonurile conform carora el ar fi in spatele transferurilor pe care Rapidul le face.

"Daniel Niculae a spus ca vine in functia de jucator-presedinte la Rapid doar daca pleaca Burca. Au fost orgolii peste care nu s-a trecut si el a preferat sa renunte.

Nu ma pricep la transferuri, le-am spus ca au mana libera, nu ma intereseaza pe cine aduc, dar daca nu merge echipa, ma urc cu picioarele pe ei (rade). Menirea mea este sa ii sprijin, insa in lipsa performantei, le cer socoteala", a incheiat Tudorache.