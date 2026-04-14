Paștele a adus, din nou, oamenii mai aproape unii de ceilalți. În zilele de sărbătoare, când liniștea, emoția și tradiția au fost în centrul atenției, milioane de români au ales să trăiască aceste momente împreună cu PRO TV.

De la show-urile preferate și știrile obiective, la transmisiunea în direct de la slujba de Înviere, până la filmele de box office care au completat atmosfera de sărbătoare, programele pregătite de PRO TV au fost parte din ritualul românilor de Paște.

Spectacolul talentului suprem a adunat în fața televizoarelor milioane de telespectatori. Ediția „Românii au talent” din Vinerea Mare a fost lider absolut de audiență: 3,7 milioane de români, la nivel național, și-au dat „check-in” în fața micilor ecrane. În intervalul 20:28 – 24:02, PRO TV a înregistrat 7 puncte de rating și 26% share în rândul publicului Național 21-54 ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5,1 rating și 18,9% cotă de piață. Show-ul „Românii au talent” a fost urmărit, în medie, la nivel național, de peste 1,4 milioane de telespectatori în fiecare minut.

Sâmbătă, programele pregătite de PRO TV i-au ținut pe telespectatori în fața televizoarelor pe tot parcursul serii, postul fiind lider de audiență în rândul publicului Național 21-54 ABCD. Filmul „Ben-Hur” a deschis seara, înregistrând 5,5 rating și 17,7% share în intervalul 19:57 – 22:24, în timp ce televiziunea de pe locul al doilea avea 4,8 rating și 15,5% cotă de piață. Prima parte a filmului „Iisus din Nazaret” (interval orar: 22:25 – 23:44) a avut 5,7 rating și 22,4% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 4,4 rating și 17,5% share. Momentul central al nopții, transmisia în direct a Slujbei de Înviere, realizată de Alex Dima de la Mănăstirea Antim, a fost, de asemenea, pe primul loc în preferințele celor de acasă, înregistrând 3,3 rating și 20,8% share, în timp ce televiziunea de pe locul doi avea 2,5 rating și 15,5% cotă de piață (interval: 23:45 – 24:18).

Primul loc a fost menținut și duminică seara, când filmul „Taken 2” a dominat clasamentul audiențelor, înregistrând 6,2 rating și 20,9% share în intervalul 19:58 – 21:44, în timp ce televiziunea de pe locul doi avea 5,3 rating și 17,9% cotă de piață, pe segmentul de public Național 21-54 ABCD.

Sâmbătă și duminică, PRO TV a fost lider de audiență atât pe întreaga zi, cât și în prime time. Poziția de lider s-a menținut atât în rândul publicului Național 4+, cât și în rândul targetului Național format din persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD.