Balerdi, curtat insistent de Juventus Torino

Olympique Marseille se va despărți de Leonardo Balerdi, la finalul acestui sezon, după ce sud-americanul a refuzat să-și prelungească înțelegerea scadentă în iulie 2028.

Un jucător important în mandatul lui Roberto De Zerbi, stoperul a bifat 31 de prezențe, un gol și un assist în acest sezon, în care OM ocupă poziția a patra în Ligue 1, a fost eliminată în sferturile de finală ale Coupe de France (2-2, 3-4 d.l.d. cu Toulouse), a cedat finala Trophee des Champions (2-2, 1-4 d.l.d. cu PSG) și a terminat pe locul al 25-lea în faza ligii din Champions League.

Vicecăpitanul "Olimpienilor" ar putea ajunge la Juventus, Nottingham Forest, Newcastle United, Al-Qadsiah FC sau AC Milan, echipe foarte interesate de achiziția sa. Juventus a pregătit deja o ofertă de 20 de milioane de euro plus bonusuri și speră că legăturile cu directorul sportiv al lui Marseille, Mehdi Benatia, să îi ofere un avantaj.

Joacă la Marseille din 2020, fiind cumpărat de la Dortmund

Leonardo Julian Balerdi Rosa (27 de ani / 188 cm) este născut la Villa Mercedes (provincia San Luis) și s-a format la juniorii cluburilor Sportivo Pueyrredon și Boca Juniors. La nivel de seniori a evoluat pentru Boca Juniors (2018-2019), Borussia Dortmund (2019-2020 / cumpărat cu 15.5 milioane euro) și Olympique Marseille (2020-2026 / cumpărat cu 11 milioane euro).

Are 11 selecții pentru naționala de seniori a Argentinei. Poate juca pe ambele posturi din centrul defensivei și ca mijlocaș central și este cotat la 18 milioane de euro. În palmares are finale de Copa Libertadores (2018), Trophee des Champions (2020) și South American U20 Championship (2019).

