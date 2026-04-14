VIDEO Moment special pentru Răzvan Lucescu la antrenamentul lui PAOK Salonic

Moment special pentru Răzvan Lucescu la antrenamentul lui PAOK Salonic Fotbal extern
Răzvan Lucescu (57 de ani) a revenit la antrenamentele lui PAOK Salonic, după ce a fost în România pentru o scurtă perioadă de timp, ca urmare a decesului tatălui său, marele Mircea Lucescu.

Razvan LucescuMircea LucescuPAOK Salonic
Lucescu Jr. a plecat din România pentru a se alătura echipei sale chiar în ziua de Paște, chiar dacă Ivan Savvidis, patronul lui PAOK Salonic, i-a transmis un mesaj clar: că poate să rămână în țară cât timp dorește, mai ales că le-a oferit instrucțiuni clare celor din staff-ul său.

Răzvan Lucescu a revenit la antrenamentele lui PAOK Salonic

PAOK Salonic a oferit imagini de la primul antrenament al lui Lucescu după revenirea în Grecia. Acesta a început cu un moment emoționant, antrenorul fiind îmbrățișat de toți fotbaliștii din lotul său, gest prin care aceștia și-au arătat susținerea după momentele grele prin care a trecut fostul selecționer.

Din imaginile publicate de club se vede clar că Lucescu a fost implicat activ la antrenament și le-a dat în permanență indicații jucătorilor săi.

PAOK Salonic este pe locul doi în play-off-ul pentru campionat din Grecia, cu 58 de puncte, la egalitate cu Olympiakos și la cinci puncte distanță de AEK Atena, pe care echipa lui Lucescu o va întâlni în următoarea etapă, în deplasare, pe 19 aprilie.

Răzvan Lucescu: ”Aș avea un singur sfat”

Profund marcat de pierderea părintelui său, Mircea Lucescu, Răzvan a transmis că fiii și fiicele trebuie să petreacă alături de părinți cât mai mult timp posibil. Antrenorul lui PAOK Salonic a dezvăluit că, în momentul de față, simte că nu a vorbit suficient cu tatăl său, moment în care l-au năpădit lacrimile. 

Aș avea un singur sfat, dacă îmi pot permite acest lucru: tuturor fiilor și fiicelor care au părinți, să stea cât mai mult de vorbă cu ei, cât mai mult, cât mai mult! Și dacă ei nu o fac, părinții să îi forțeze să o facă, pentru că te iei cu timpul, te iei cu problemele. 

Ți se pare că nu ți se va întâmpla nimic și te lovește dintr-odată și ajungi să înțelegi că n-ai făcut și nu ai comunicat destul. Eu în momentul acesta simt că am vorbit mult prea puțin cu el în ultima vreme”, a transmis Răzvan Lucescu, moment în care l-au năpădit lacrimile. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
ARTICOLE PE SUBIECT
Răzvan Lucescu nu a respectat ordinul lui Ivan Savvidis! Dezvăluire făcută în Grecia
Răzvan Lucescu nu a respectat ordinul lui Ivan Savvidis! Dezvăluire făcută în Grecia
Răzvan Lucescu, năpădit de lacrimi la plecarea din România: „Simt că am vorbit mult prea puțin cu el”
Răzvan Lucescu, năpădit de lacrimi la plecarea din România: „Simt că am vorbit mult prea puțin cu el”
ULTIMELE STIRI
PRO TV, prima alegere a românilor de Paște!
PRO TV, prima alegere a românilor de Paște!
Înfiorător! Mihaela Rădulescu, umilită de părinții lui Felix Baumgartner: „Toate limitele decenței au fost depășite“
Înfiorător! Mihaela Rădulescu, umilită de părinții lui Felix Baumgartner: „Toate limitele decenței au fost depășite“
UEFA a dat verdictul, după ce Barcelona l-a reclamat pe Istvan Kovacs: ”Inadmisibil!”
UEFA a dat verdictul, după ce Barcelona l-a reclamat pe Istvan Kovacs: ”Inadmisibil!”
Marseille se desparte de unul dintre căpitani! Argentinianul poate ajunge în Premier League sau Serie A
Marseille se desparte de unul dintre căpitani! Argentinianul poate ajunge în Premier League sau Serie A
Selecționer străin, soluție și pentru România? Peste jumătate din echipele calificate la CM 2026 au antrenori de altă naționalitate
Selecționer străin, soluție și pentru România? Peste jumătate din echipele calificate la CM 2026 au antrenori de altă naționalitate
Prima reacție după ce Craiova a fost spulberată la Cluj: ”O să ne privim ochi în ochi”

Prima reacție după ce Craiova a fost spulberată la Cluj: ”O să ne privim ochi în ochi”

Gică Hagi vrea un fost mare selecționer lângă el la națională: surpriza din lista „Regelui"

Gică Hagi vrea un fost mare selecționer lângă el la națională: surpriza din lista „Regelui"

Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”

Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”

Mirel Rădoi pleacă de la FCSB!

Mirel Rădoi pleacă de la FCSB!

Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

Clujul i-a dat încă o lecție Bucureștiului. Diferență mare în timpul momentului de reculegere pentru Mircea Lucescu

Clujul i-a dat încă o lecție Bucureștiului. Diferență mare în timpul momentului de reculegere pentru Mircea Lucescu



Înfiorător! Mihaela Rădulescu, umilită de părinții lui Felix Baumgartner: „Toate limitele decenței au fost depășite“
Înfiorător! Mihaela Rădulescu, umilită de părinții lui Felix Baumgartner: „Toate limitele decenței au fost depășite“
UEFA a dat verdictul, după ce Barcelona l-a reclamat pe Istvan Kovacs: ”Inadmisibil!”
UEFA a dat verdictul, după ce Barcelona l-a reclamat pe Istvan Kovacs: ”Inadmisibil!”
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB!
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB!
Bölöni, verdict tăios despre personajul care și-a făcut KO rivalii din țară: „Nu vine din fotbalul mare!“
Bölöni, verdict tăios despre personajul care și-a făcut KO rivalii din țară: „Nu vine din fotbalul mare!“
Dream Team pentru echipa națională. Pe cine vrea Gică Hagi în staff-ul său extins
Dream Team pentru echipa națională. Pe cine vrea Gică Hagi în staff-ul său extins
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

