Lucescu Jr. a plecat din România pentru a se alătura echipei sale chiar în ziua de Paște, chiar dacă Ivan Savvidis, patronul lui PAOK Salonic, i-a transmis un mesaj clar: că poate să rămână în țară cât timp dorește, mai ales că le-a oferit instrucțiuni clare celor din staff-ul său.

Răzvan Lucescu a revenit la antrenamentele lui PAOK Salonic

PAOK Salonic a oferit imagini de la primul antrenament al lui Lucescu după revenirea în Grecia. Acesta a început cu un moment emoționant, antrenorul fiind îmbrățișat de toți fotbaliștii din lotul său, gest prin care aceștia și-au arătat susținerea după momentele grele prin care a trecut fostul selecționer.

Din imaginile publicate de club se vede clar că Lucescu a fost implicat activ la antrenament și le-a dat în permanență indicații jucătorilor săi.

PAOK Salonic este pe locul doi în play-off-ul pentru campionat din Grecia, cu 58 de puncte, la egalitate cu Olympiakos și la cinci puncte distanță de AEK Atena, pe care echipa lui Lucescu o va întâlni în următoarea etapă, în deplasare, pe 19 aprilie.