"Nu va faceti niciun fel de grija!" Reactie fabuloasa a lui Ionut Stroe dupa ce a ramas in chiloti la TV acum cateva zile! Ce a transmis ministrul

Ionut Stroe a vorbit despre incidentul de la PRO X in care i-a scapat telefonul iar toti telespctatorii au vazut ca nu purta pantaloni.

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a oferit o noua declaratie dupa ce in cadrul emisiunii Ora exacta in sport in timp ce vorbea i-a cazut telefonul si toata lumea a observat ca nu poarta pantaloni.

"Nu va faceti niciun fel de grija. Azi nu vorbesc de acasa, sunt la birou si sunt echipat corespunzator. Cred ca toata lumea inteleg ca a fost o greseala si multi au rezonat cu ce s-a intamplat atunci. Sa repetam acest interviu in weekend.

Ne-am adaptat la lucrul de acasa si foarte multa lume mi-a trimis poze si mesaje. Eu am tratat acest accident cu zambet. Cei care cred ca a asta a fost o strategie pentru imagine le recomand sa fie si ei mai relaxati", a spus Ionut Stroe, la Prosport.