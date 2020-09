Ionut Stroe a facut ANUNTUL MOMENTULUI! Cand pot reveni suporterii pe stadioane

Ministrul Stroe a vorbit despre unul dintre cele mai asteptate si dezbatute subiecte din lumea fotbalului.

Ionut Stroe, ministrul Tineretului si Sportului, a dezvaluit cand vor reveni suporterii din nou pe stadion.

"Deocamdata accesul pe stadioane in Romania este interzis. Pentru sanatatea oamenilor este important ca stadioanele sa ramana inchise. Masurile de protectie ar fi imposibil sa fie respectate pe stadioane, tocmai de aceea e mai bine sa ramana inchise. Felul in care iti sustii echipa pe stadion difera extrem de mult de felul in care iti savurezi cafeaua la o cafenea. Cand vom permite accesul pe stadion o vom face printr-un program online care sa arate exact scaunele pe care poti sa te asezi si pe care nu.

Vom mari si numarul de stewarzi. Am facut un calcul si avem nevoie de un steward la 21 de suporteri. Stadioanele se vor umple in proportie de 10%, iar suporterii se vor intoarce pe stadion abia dupa ce numarul de imbolnaviri va scadea sub 1000", a spus Ionut Stroe la Realitatea Plus.

Procentul pe care Ionut Stroe il da, este foarte aproape de realitate privind media de spectatori a echipelor din sezonul trecut, conform lpf2.ro:

1. CS Universitatea Craiova 13.024 (42% din capacitate)

2. FCSB 7.002 (13% din capacitate)

3. Dinamo Bucuresti 4.918 (32% din capacitate)

4. CFR Cluj 3.923 (17% din capacitate)

5. FC Viitorul 3.135 (69% din capacitate)

6. Sepsi OSK 2.838 (59% din capacitate)

7. Chindia Targoviste 2.798 (28% din capacitate)

8. Politehnica Iasi 2.558 (23% din capacitate)

9. Gaz Metan Medias 2.477 (32% din capacitate)

10. FC Botosani 2.423 (31% din capacitate)

11. FC Hermannstadt 1.623

12. Academica Clinceni 1.151

13. Astra Giurgiu 899 (13% din capacitate)

14. FC Voluntari 106 (24% din capacitate)

In aceasta luna insa, la finala de Supercupa Europei, UEFA a permis accesul fanilor pe 30% din capacitatea "Puskas Arena", acesta avand un numar de 67.000 de locuri.