"Cand a fluierat minutul 90, stiam deja ca am castigat!" Pigliacelli nu s-a temut la loviturile de departajare: "Nu se antreneaza la penalty!"

Craiova a castigat pentru prima data in istorie Supercupa Romaniei!

Oltenii s-au impus la loviturile de departajare in finala cu campioana Romaniei, CFR Cluj. Mirko Pigliacelli a fost eroul Craiovei, dupa ce a reusit sa apere loviturile trimise de Paun si Omrani.

La finalul meciului, portarul a vorbit despre loviturile de departajare, dezvaluind ca nu s-a antrenat pentru asta, dar si faptul ca a fost sigur ca echipa sa va castiga odata cu finalul timpului regulamentar. Intrebat de reporter daca se considera 'noul Sommer', dupa interventiile extrem de bune, italianul a raspuns sincer.

"Sommer e elvetian, eu sunt italian, stau aici de patru ani, ma simt si putin roman, Mirko, de ce Sommer?

Cand a fluierat minutul 90, stiam deja ca am castigat, prea simplu la penalty. Nu am facut nimic cand s-au exersat penalty-urile, m-am dus in vestiar. Pentru mine nu se antreneaza la penalty, nu are emotie, un fotbalist care bate penalty e altceva, cu suporterii, presiune. Nu ai cum sa antrenezi asta din partea portarului, asa cred.

Asa cred eu si nu stiu, acelasi lucru l-am gandit. De ce trebuie sa antrenez penalty daca pentru mine nu are niciun sens? Am vazut cum bat ei, dar oricum, in momentul meciului, am batut si eu o data penalty, m-am gandit la ceva si am facut altceva. In momentul in care se executa penalty, se schimba orice, nu ai cum sa citesti, sa faci, te duci unde vrei", a spus Pigliacelli.

Intrebat despre zvonurile aparute legate de o posibila plecare a sa, portarul a raspuns transant: "Eu n-am zis niciodata ca vreau sa plec, ca trebuie sa plec. Ma antrenez foarte bine, fac ce trebuie. Asta e sezonul al patrulea. In anii trecuti cred ca am facut treaba buna. Citesc presa, in fiecare zi sunt cel mai slab portar, dar la final de sezon sunt cel mai bun. Cred ca rezultatele se vad, sunt de trei ani cel mai bun portar, doar o data am fost al doilea, eu nu trebuie sa ma bat cu nimeni. Imi fac treaba, dupa decide Mister".