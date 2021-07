BREAKING NEWS | FCU Craiova si-a luat atacant cu "pedrigree"! Portughezul trecut pe la Benfica promite sa faca spectacol in Liga 1

Formatia patronata de Adrian Mititelu continua campania de achizitii.

Promovata in Liga 1, FCU Craiova a promis de la inceput ca va cauta sa fie una din revelatiile campionatului, iar cu noul antrenor, Adrian Mutu, oltenii au cautat sa-si intareasca lotul si sa aduca jucatori cu experienta boagata in Europa.

Hugo Vieira a jucat ultima data pentru H.C. Sapporo, iar la FC U Craiova va ajunge din postura de jucator liber de contract deoarece s-a despartit de formatia din Japonia pe 1 februarie 2021. In iarna, Mario Nicolae, fostul director sportiv al "cainlor", a anuntat ca a fost in negocieri cu portughezul, insa acesta nu a mai dorit sa vina in cele din urma.



Hugo Vieira (32 de ani) a inceput fotbalul la Santa Maria de Feira, iar pe parcursul carierei a mai evoluat pentru Estoril Praia, Gil Vicente, Benfica, Sporting Gijon, Braga, Torpedo Moscova, Yokohama, Sivasspor si H.C. Sapporo. Acesta a semnat un contract valabil pentru un sezon cu oltenii.