FCU Craiova, aproape de a da lovitura pe piata transferurilor! Fost international belgian trecut pe la Lazio si Galatasaray propus oltenilor

Nou promovata ar putea avea parte de unul dintre cele mai bune loturi din Liga 1.

Oltenii lui Mititelu au reusit sa-l aduca pe Hugo Vieira, atacant portughez trecut pe la Benfica, Braga sau Steaua Rosie Belgrad, iar acum sunt aproape sa dea o noua lovitura pe piata transferurilor, dupa cum anunt prosport. Celor de la FCU Craiova le-a fost propus Luis Pedro Cavanda, fundas dreapta belgian trecut pe la Galatasaray si Lazio, care are si doua selectii la nationala Belgiei, in 2015.



Aducerea sta in mainile lui Adrian Mititelu, anunta sursa mentionata. Pe Luis Pedro Cavanda il cunoaste si Mircea Rednic din perioada in care era antrenorul lui Standard Liege, iar tehnicianul roman i-a transmis lui Adrian Mititelu ca va da o super lovitura daca reuseste sa il aduca pe fundasul care are doua selectii la echipa nationala a Belgiei.



"Il cunosc pe Luis Pedro Cavanda. Nu m-a prins pe mine la Standard, dar l-am avut adversar atunci cand eram la Mouscron. Este un jucator foarte bun, care poate sa joace atat fundas dreapta, cat si fundas stanga. Am fost sunat de cei de la FCU si mi s-a cerut referinte despre el. Baiatul asta a jucat si pe la Galata. Eu cred ca FCU va face o achizitie foarte buna daca Adrian Mititelu se va hotara sa il ia", a spus Mircea Rednic pentru Prosport.