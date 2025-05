Ieşenii au început bine şi au deschis scorul prin Ştefan Ştefanovici (12), dar au fost egalaţi pe final, când Dragoş Huiban (86) a marcat cu un şut din marginea careului.

Echipa antrenată de Vasile Miriuţă a avut şansa desprinderii, dar Alin Roman a ratat un penalty în minutul 58, șutul său fiind apărat de portarul Gavrilaş. Gazdele au mai avut ocazii prin Roman (27) şi Xhuliano Skuka (66, 78). Manşa secundă va avea loc pe 1 iunie, la Clinceni.

Mihai Bordeianu, discurs dur după remiza cu Metaloglobus

Mijlocașul de la Poli Iași a avut un discurs extrem de dur la adresa coechipierilor străini, despre care a declarat că nu au dat totul pe teren, pentru ca echipa să obțină un rezultat favorabil.

"Dezastruos! Nu am arătat că meritam mai mult. E un rezultat ca în viață. Dacă nu muncești, meriți ce primești. Am avut ocazii, penalty ratat. O să căutăm scuze acum. Toți am fost penibili, cel puțin în repriza a doua. Chiar dacă am avut ocaziile noastre. Dacă vrem să rămânem în Liga 1, să jucăm, să nu ne fie frică.

E o minge. Atâta frică nu am văzut . Nu arătăm că merităm în Liga 1. Foarte multe pretenții, dar cânt trebuie să dăm, nu dăm. O meteahnă a fotbalistului care vine în România. Mă deranjează. Azi am fost 3 români (n.r. - 5 români au fost titulari la Iași).

Când vii într-o țară străină, trebuie să ajuți, nu să încurci. E greu. Toate castanele eu le iau. Nu să încurci, să ajuți. Dacă nu realizăm că e dezastru, ne luăm geanta și plecăm. Toți își imaginează că își găsesc echipe. Nu își găsesc, nimeni nu ia jucători de la echipe retrogradate.

Am fost și eu în altă țară. Când nu am dat ce trebuia, m-au trimis acasă. Se dau niște bani pentru jucătorii care vin, se fac eforturi mari. Vino și fă deferența. Dacă nu, jucăm cu ai noștri. Măcar pui suflet, te bați. La retrogradare nu e filozofie. Atitudinea contează.

Putem să desenăm pe foi, nu contează. Poate discursul meu e dur, dar e adevărul. Cui nu convine, ne strângem mâna și gata. La fotbal, poți, joci, nu poți, nu joci", a declarat Mihai Bordeianu, la Prima Sport.