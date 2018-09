Craiovenii iau masuri dupa infrangerea de la Medias! Isi fac echipa de titlu si vor sa aduca un fotbalist crescut de Sporting

Craiova isi doreste sa atace titlul cu un fotbalist crescut de Sporting Lisabona. Acesta a fost dorit in trecut si de Dinamo.

CS U Craiova a pierdut sambata la Medias, 3-2, intr-un meci nebun cu 4 penalty-uri si o eliminare.

Unul dintre remarcatii meciului a fost mijlocasul ofensiv David Caiado. Portughezul a evoluat aproape tot meciul si a fost aproape sa si inscrie.

Sursele www.sport.ro sustin ca cei de la U Craiova l-au contactat pe Caiado dupa meciul de al Medias. Fotbalistul crescut de Sporting Lisabona intra in ultimele 6 luni de contract chiar in iarna si poate negocia cu orice club.

Caiado a ajuns la Medias in sezonul trecut, dupa ce a mai evoluat in Portugalia, Spania si Bulgaria unde a reusit sa castige Cupa in 2013 cu Beroe..

Acesta a fost dorit de Dinamo in anul 2017, dar nu s-a ajuns la o intelegere intre cele doua parti.