Prestația ”câinilor” în prima parte a sezonului a fost onorabilă. După mulți ani, Dinamo visează la titlu și este la doar două puncte distanță de liderul Universitatea Craiova.



Evoluțiile tot mai bune ale echipei lui Zeljko Kopic au adus cote și mai bune de piață pentru jucătorii lui Dinamo. Printre cei cu o creștere impresionantă în doar câteva luni se numără tânărul Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul central transferat în vară de ”roș-albi”.



Nikita Stoinov, creștere impresionantă a cotei de piață



Stoinov a fost adus pentru a acoperi golul lăsat de plecarea lui Josue Homawoo. S-a impus rapid ca titular în echipa lui Kopic și a avut, de multe ori, evoluții admirabile. Drept urmare, cota sa de piață a crescut semnificativ în doar câteva luni.



450.000 de euro a plătit Dinamo pentru a-l transfera de la Maccabi Netanya. Atunci, Stoinov era evaluat la 350.000 de euro, iar acum valoarea sa de piață a ajuns la un milion de euro!



Și Cătălin Cîrjan a avut o creștere impresionantă a cotei de piață la ultimul update Transfermarkt. De la 1,8 milioane de euro, căpitanul lui Dinamo a ”sărit” la 2,5 milioane de euro.



Stoinov a bifat 20 de apariții în acest sezon pentru cei de la Dinamo (18 în campionat și două în Cupa României).



Dinamo, test dificil după reluarea campionatului



”Câinii” vor începe în forță anul 2026. Vor primi vizita celor de la Universitatea Cluj, echipă aflată în lupta pentru accederea în play-off, cu 33 de puncte, la egalitate cu locul șase, ocupat de Oțelul Galați.



Dinamo se va deplasa apoi la Sibiu pentru meciul cu Hermannstadt, penultima clasată, iar apoi va urma meciul cu Petrolul, de pe teren propriu.

