Caiado, batut GRAV de echipa la care a jucat O ZI! "Sunt mandru ca am fost si eu aici!" Ce a spus dupa MASACRUL de pe National Arena

FCSB a zdrobit-o cu 5-0 pe FC Hermannstadt in etapa a 8-a a Ligii 1.

Dupa meci, David Caiado a vorbit despre evolutia colegilor sai din aceasta seara, amintind si de experienta lui la FCSB, pentru care a jucat un meci in Europa in acest sezon.

"Am luat gol in primele minute de la o echipa ca FCSB, chiar daca am pregatit bine meciul. Reactia noastra nu a fost foarte buna. Am pierdut cu 5-0, dar nu putem sa uitam ce am facut in ultimele 16 meciuri, sunt mandru de coechipierii mei. Ei au inscris repede si noi am pierdut din concentrare.

A fost o intalnire normala, a fost un meci obisnuit ca toate cele din Liga 1, din pacate nu am castigat. Nu regret decizia pe care am luat-o, de a pleca de la FCSB dupa un singur meci.

Ma gandesc ca toate deciziile pe care le iau sunt cele mai bune pentru mine. Sunt mandru ca am trecut pe la FCSB pentru ca au un grup bun, dar viata merge mai departe. Experienta acolo nu a fost buna pentru ca am pierdut meciul. N-am obtinut calificarea si am ajuns la un acord sa revin la Hermannstadt", a declarat Caiado la finalul ultimei partide din etapa a 8-a a Ligii 1.