GAZ METAN 3-2 CRAIOVA | "Sa nu ne mai ocupam de altii, am pierdut 3 meciuri. Hai cu punctele!" Reactia lui Mangia dupa infrangerea de la Medias

Craiova a pierdut la Medias si a ratat sansa de a se apropia de liderul FCSB.

Devis Mangia e suparat pe jucatorii sai din cauza greselilor pe care le-au facut in meciul cu Gaz Metan. Lui Mangia nu-i pasa ce fac rivalele. 3 infrangeri in 8 etape e prea mult pentru Craiova.

"Am facut prea multe greseli. Am avut atatea sanse, dar am facut prea multe greseli. I-am lasat pe Bancu si Cicaldau pe banca pentru ca au jucat acum 3 zile, noi avem multi jucatori la dispozitie si am vrut sa ii folosesc. Nu sunt suparat pe arbitri. Joi am facut primul antrenament cu tot lotul, acum o sa ne intoarcem pe terenul de antrenament si o sa muncim. Am pierdut 3 meciuri din 8, trebuie sa ne gandim sa facem puncte, nu sa ne preocupe ce fac alte echipe", a spus Mangia la Digisport.