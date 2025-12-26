Covăsnenii și-au propus promovarea cât mai rapidă în Superliga României. Au păstrat mulți jucători ”cu nume”, au adus un nou staff tehnic, condus de Ovidiu Burcă, și oferă condiții la cel mai înalt nivel.

După un start mai greu de sezon, Sepsi este acum pe locul doi, poziție care asigură promovarea directă, iar Attila Hadnagy, directorul sportiv al echipei, se arată încântat.

Cum arată lupta la promovare în Liga 2: ”Se poate întâmpla orice”

Chiar dacă distanța față de liderul Corvinul Hunedoara este una considerabilă, oficialul lui Sepsi nu crede că trupa lui Florin Maxim este deja promovată în prima ligă.

„Sfârșitul a fost chiar foarte bun, am început mai greu. A fost normal, după dezamăgirea aia mare, după retrogradare. Au plecat mulți jucători, au venit alții, un nou staff... s-a văzut în primele etape că încă nu am găsit ritmul Ligii 2. Cred că avem valoarea să fim pe locul 1-2 și am arătat că putem și că vrem promovarea.

Pot să spun că cei de la Corvinul au fost cei mai constanți, până în acest moment. Și în anii trecuți au jucat bine, sunt împreună majoritatea jucătorilor de 2-3 ani, dar nu pot să spun că sunt sută la sută promovați, mai este play-off-ul, se poate întâmpla orice”, a spus Attila Hadnagy, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sepsi OSK, locul doi în Liga 2

După un început mai greu de sezon, Sepsi a legat rezultatele pozitive și a ajuns pe locul doi în eșalonul secund. Echipa lui Ovidiu Burcă are 36 de puncte și este la șapte distanță de liderul autoritar Corvinul Hunedoara.

În 2026, Sepsi va mai disputa patru meciuri în sezonul regulat, după care va urma play-off-ul. CS Dinamo (deplasare), CSM Reșița (acasă), FC Bihor (deplasare) și ASA Târgu Mureș (acasă) sunt ultimele adversare ale covăsnenilor din cadrul sezonului regulat.

