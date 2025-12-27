Universitatea Craiova a profitat de pașii greșiți făcuți de Dinamo, FC Botoșani și Rapid și a urcat pe primul loc în Superligă la finalul anului 2025. Oltenii sunt văzuți drept candidați la titlu chiar și de patronul celor de la FCSB, Gigi Becali.



Dumitru Dragomir a ales campioana României: Universitatea Craiova!



Și Dumitru Dragomir e convins că titlul va merge la Craiova la finele acestui sezon. Pus să anticipeze numele noii campioane a României, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal nu a stat pe gânduri și i-a nominalizat pe olteni.



Lupta în zona locurilor fruntașe este destul de strânsă. Diferența dintre locul patru, ocupat de Dinamo, și primul loc, ocupat de Universitatea Craiova, este acum de doar două puncte.



„Universitatea Craiova câştigă SuperLiga. Nu ne calificăm la Campionatul Mondial”, a spus Dragomir, potrivit Fanatik.ro.



Specialiștii o văd pe Craiova favorită la titlu



Statisticienii de la Football Meets Data anticipează că play-off-ul din Superliga va fi format în acest sezon din Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, Dinamo, FC Botoșani și Universitatea Cluj.



Cu nouă etape rămase din sezonul regulat și cele zece din play-off, Universitatea Craiova este văzută acum principala favorită la titlu, cu 36,8% șanse. Oltenii sunt urmați de Rapid (24,9%), Dinamo (11,1%), FCSB (10,4%), FC Botoșani (8,2%) și Universitatea Cluj (3,1%).

