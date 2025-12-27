Ciclista Pauline Ferrand-Prevet, câştigătoare a Turului Franţei, a fost desemnată la categoria feminină la vârsta de 33 de ani, la cinci ani după a treia sa desemnare pentru un premiu care a început să fie acordat special femeilor în 2012, înainte existând un singur câştigător.



Dembele, câştigătorul "Balonului de Aur", elementul cheie pentru primul titlu al Ligii Campionilor cucerit de echipa sa, a câştigat votul organizat în rândul personalului ziarului, fiind preferat lui Marchand (deţinător a două noi titluri mondiale), care, după ce a fost ales în ultimele două ediţii, s-a situat pe doi, în faţa navigatorului Charlie Dalin, câştigătorul Vendee Globe.

Ousmane Dembele, ”campionul campionilor” în ancheta L'Equipe



Fostul jucător al Barcelonei devine primul fotbalist ales drept "Campion al campionilor" de la Kylian Mbappe în 2022 şi al şaselea care câştigă premiul de la crearea acestuia în 1946.



Raymond Kopa a câştigat în 1955 şi 1958, Michel Platini în 1977 şi 1984, Alain Giresse în 1982 şi Zinedine Zidane în 1998.



Cele 35 de goluri marcate în toate competiţiile au ajutat PSG-ul antrenat de Luis Enrique, care l-a poziţionat ca atacant central după ani de zile pe postul de extremă, să câştige cinci titluri în sezonul trecut şi să facă uitată plecarea lui Mbappe la Real Madrid.



Ferrand-Prevot a fost recompensată pentru a patra oară în carieră, graţie revenirii sale la ciclismul de şosea care i-a adus o victorie neaşteptată în Turul Franţei, o performanţă pe care a realizat-o la 33 de ani şi după mai mulţi ani dedicaţi altor discipline, precum cross-country.



Cu un titlul olimpic la Paris, la cross-country, Ferrand-Prevot mai are în palmares titluri de campioană mondială pe şosea în 2014, la ciclocros în 2015, la cross-country în 2015, 2019, 2020, 2022 şi 2023, la mountain-bike în 2014, 2015 şi 2016, având unul dintre cele mai impresionante palmaresuri din lume.



Ea a devansat-o pe lista L'Equipe pe jucătoarea de tenis Loic Boisson, marea senzaţie la Roland Garros.



La categoria para-sport, titlul a revenit paraciclistului Alexandre Leaute, laureat al primelor două ediţii, în timp ce la feminin a fost desemnată Aurelie Aubert (boccia).



Agerpres.

