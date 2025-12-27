GALERIE FOTO Ce capacitate va avea Camp Nou în primul meci oficial din 2026

Stadionul Camp Nou a fost redeschis recent, dar la o capacitate redusă, pentru că lucrările de modernizare continuă. Barcelona s-a întors deja acolo, unde dispută meciurile de pe teren propriu.

BarcelonaCamp Nou
Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Acum, chiar dacă lucrările nu sunt complet terminate, catalanii dispută meciurile de pe teren propriu la o capacitate redusă.

Barcelona, planuri mari înainte de 2026

Planul celor de la FC Barcelona este ca primul meci de pe Camp Nou din 2026, care se va disputa abia pe 25 ianuarie, să aducă 62.000 de oameni la stadion, adică o capacitate un pic mai mare față de cea disponibilă până acum, scriu catalanii de la Sport.

Este foarte posibil ca, până atunci, inelul al doilea al stadionului să fie gata în totalitate, urmând să existe lucrări doar la cel de-al treilea, care va duce capacitatea stadionului la 105.000 de locuri atunci când va fi în totalitate gata.

Barcelona, primul loc și victorii pe linie în La Liga

Barcelona este lider incontestabil în La Liga, cu 46 de puncte și victorii pe linie în ultimele etape. Urmăritoarea este Real Madrid, care are 42 de puncte, iar Atletico Madrid completează podiumul, cu 37 de puncte.

Primul meci al Barcelonei din 2026 va fi pe 3 ianuarie, chiar pe terenul rivalei Espanyol, una dintre surprizele acestui început de sezon din La Liga. Echipa este pe locul cinci, cu 33 de puncte.

