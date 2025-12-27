Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Acum, chiar dacă lucrările nu sunt complet terminate, catalanii dispută meciurile de pe teren propriu la o capacitate redusă.



Barcelona, planuri mari înainte de 2026



Planul celor de la FC Barcelona este ca primul meci de pe Camp Nou din 2026, care se va disputa abia pe 25 ianuarie, să aducă 62.000 de oameni la stadion, adică o capacitate un pic mai mare față de cea disponibilă până acum, scriu catalanii de la Sport.



Este foarte posibil ca, până atunci, inelul al doilea al stadionului să fie gata în totalitate, urmând să existe lucrări doar la cel de-al treilea, care va duce capacitatea stadionului la 105.000 de locuri atunci când va fi în totalitate gata.

