Înainte de meciul cu Austria, tricolorii au disputat pe Arena Națională un joc de pregătire cu Moldova, primul din palmaresul oficial FIFA disputat la București, încheiat 2-1.



Kevin Ciubotaru (21 de ani), a debutat la prima reprezentativă în fața Moldovei. Fundașul stânga este cotat la 150.000 de euro de site-urile de specialitate și se află din 2023 la FC Hermannstadt.



Mircea Lucescu a lăudat un tricolor, apoi l-a urecheat: ”Centrează groaznic. Am vorbit cu antrenorul să-l pună la punct”



Selecționerul României, Mircea Lucescu, l-a lăudat pe Ciubotaru, despre care a spus că are viteză, personalitate și putere. Dar l-a și taxat pe fundașul sibienilor: a semnalat că are ”centrări groaznice”.



”Are calități extraordinare: viteză foarte bună, personalitate, putere. Știu foarte bine că centrează groaznic, dar asta se poate rezolva cu timpul. Am vorbit cu Marius Măldărășanu să îl pună la punct.



Va putea fi un jucător de mare perspectivă la echipa națională. E mai puțin util pe faza defensivă, deocamdată, dar eu am nevoie de jucători utili pe ofensivă.



Faza defensivă o mai pot învăța, dar faza de atac nu. Ori ai personalitate, ori nu. Și eu cred că el are. E foarte bun fizic”, a spus Mircea Lucescu, potrivit fanatik.



Kevin Ciubotaru a bifat 19 apariții la FC Hermannstadt, unde și-a trecut în cont și o pasă decisivă, în aproximativ 1400 de minute petrecute în echipamentul clubului.



Ciubotaru a fost la academiile echipelor Ciampino, Rapid Viena, Austria XIII, Admira Youth, TWL Elektra Youth, Parma, Kinetic Academy și Rangers Glasgow.

