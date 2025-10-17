Iordănescu Jr. a dus echipa națională a României la EURO 2024, competiție transmisă în perioada 14 iunie - 14 iulie 2024 la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO - dar nu a mai continuat pe banca tricolorilor după ce a părăsit Europeanul din Germania.



Prima reprezentativă s-a oprit în optimile de finală de la EURO 2024, fiind învinsă de Olanda cu 0-3 pe ”Allianz Arena”, locul în care a urecheat-o pe Ucraina (3-0) în prima etapă din faza grupelor.



Replica lui Edi Iordănescu, după ce Lucescu l-a atins unde doare cel mai tare: ”E un afront către mine și către toți cei implicați”



În luna martie, România a pierdut cu Bosnia în preliminariile Campionatului Mondial din 2026 într-un meci disputat pe Arena Națională. Ulterior, naționala a câștigat 5-1 cu San Marino în deplasare.



La rece, într-o intervenție la televiziunea Digi Sport, Mircea Lucescu a lansat o înțepătură la adresa lui Edward Iordănescu. ”Il Luce” a indicat că echipa națională s-a bazat în mandatul lui Iordănescu mai mult pe emoție și că nu a fost creat un anumit tip de joc.



”Eu nu contest ce a făcut Edi. Nu contest nimic. A fost o echipă construită pe emoție. O echipă emoțională, care depindea mult de suporteri. Dar la un anumit nivel aia trebuie să fie baza și să creezi un tip de joc în care să domini adversarul. Am primit mesaje de afară care îmi mulțumeau că dominăm adversarul, nu că stăm cu frică. Jucătorii cum îi crești, așa îi ai. Nu te poți apăra permanent”, spunea Lucescu.



Într-un final, la câteva luni bune, Edi Iordănescu a reacționat în urma declarațiilor lui Mircea Lucescu.



”M-a deranjat un pic că a fost lansată ideea că s-a construit o echipă națională doar pe emoții. Nu poți să câștigi două grupe, una de calificări împotriva Elveției care e nelipsită de la Mondiale și Europene, fără muncă. E un afront către echipă, către toți cei implicați, către mine când vorbim de o echipă construită pe emoție. Latura psihologică și mentală au fost foarte importante. S-a muncit mult, echipa a avut organizare de joc, au fost zeci și sute de ore de analiză.



Lucrurile astea ne-au dus la EURO. Când am plecat, am lăsat o echipă cu atitudine, competitivă, cu o idee de joc, cu identitate. Chiar eu am zis că mai trebuie lucruri implementate. Sunt într-o relație de amiciție cu FRF. Sunt singurul antrenor din ultimii 9 ani care a dus echipa la un Campionat European, e normal să fim într-o relație bună și să fie o ușă deschisă pentru mine la echipa națională.



Să construim mai consistent. Orice antrenor își dorește ca echipa sa să domine total, să câștige la toți parametrii și pe tabelă.



Nu putem să facem asta, și eu mi-am dorit asta, dar am prioritizat rezultatul. Nu poate nimeni să comenteze că nu am jucat spectaculos, pentru că ne-am îndeplinit obiectivele”, a spus Edi Iordănescu la Digi Sport.

