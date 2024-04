Pavel Badea, val de vorbe dure la adresa lui Rotaru după demiterea lui Petev

Pavel Badea, directorul Universitatății Craiova, a făcut declarații ferme după demiterea lui Ivaylo Petev de la Universitatea Craiova, exprimându-și surprinderea și nemulțumirea față de decizia luată de finanțatorul echipei, Mihai Rotaru.

Badea a considerat că demiterea lui Petev nu aduce un beneficiu echipei, mai ales că acesta se afla încă în obiectiv, iar decizia ar fi trebuit să fie luată mai degrabă la finalul sezonului.

Directorul sportiv a subliniat importanța continuității și asumării responsabilității în atingerea obiectivelor, sugerând că demiterea antrenorului ar putea fi o încercare de a crea un șoc la echipă.

”Consider că este o mișcare ce nu aduce un plus, având în vedere că sunt încă șapte meciuri. Ar fi trebuit să continue până la sfârșitul anului competițional, pentru a vedea dacă și-a îndeplinit obiectivul sau nu.

El este încă în obiectiv. Decizia a fost luată pentru a crea probabil un șoc la echipă. Este vorba de continuitate și asumarea unei responsabilități în ceea ce vizează obiectivul”, a declarat Badea, conform PlaySport.

Badea: "Ar fi fost corect să meargă până la sfârșit"

Mai mult, Badea a exprimat surprinderea sa față de faptul că Rotaru a schimbat decizia cu privire la antrenor într-un interval atât de scurt de timp după ce declarase că nu își dorește să facă acest lucru.

Totodată, directorul sportiv și-a exprimat speranța că înlocuitorul lui Petev va fi un antrenor profesionist care să aducă un plus echipei și să contribuie la îmbunătățirea performanțelor acesteia. Aceste declarații vin în contextul unei perioade tumultuoase pentru Universitatea Craiova, care se confruntă cu rezultate sub așteptări și presiune din partea suporterilor și a conducerii.

"Ar fi fost corect să meargă până la sfârșit. Probabil că este și o decizie a antrenorului, pentru că nu cred că patronul, care a declarat după meciul cu FCSB că nu-și dorește să schimbe antrenorul, îl schimbă de la o zi la alta. Chiar sunt surprins că au decis să schimbe antrenorul înaintea finalului de campionat. Eu am spus-o public că nu mă omor după Petev, dar asta nu înseamnă că am ceva împotriva lui. Îmi doresc să avem un antrenor profesionist care să vină cu un plus în exprimarea echipei.

Costel Gâlcă a fost una dintre propunerile pe care i-am făcut-o și eu, lui Mihai Rotaru, încă de acum șase luni, chiar înainte de a veni Petev. Costel Gâlcă este una dintre posibilitățile ce pot fi urmate. Depinde și de gândirea patronului, și de disponibilitatea lui Gâlcă. Este clar un antrenor foarte apreciat în cadrul grupului celor care iubesc Universitate Craiova.

Obiectivul este participarea în cupele europene, un obiectiv extrem de important. Bugetul echipei va suferi modificări drastice, în cazul în care nu vom participa în cupele europene. La titlu nu mai putem să ne gândim. Noi n-am avut niciodată ca obiectiv campionatul, am avut ca obiectiv primele trei poziții și finala Cupei României. Nici nu meriți să emiți pretenții, când joci acasă cu Galați și nu ești în stare să câștigi”, a concis Pavel Badea.