BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Sumudica l-a refuzat pe Becali pentru un munte de bani! Ce oferte de milioane are acum pe masa

Marius Sumudica a refuzat propunerea lui Gigi Becali de a prelua FCSB. Romanul e la un pas de un nou contract urias in strainatate.

Sumudica (50 de ani) are de unde sa-l aleaga. Sunt cel putin doua echipe care au facut oferte concrete pentru el, anunta sursele www.sport.ro. Sumudica are o propunere clara din Arabia Saudita, de la Al Feiha, in valoare de 1,5 milioane de euro pe sezon. Pentru Sumudica a existat in permanenta interes din zona Golfului. A lucrat in Emiratele Arabe Unite, dar si in Arabia Saudita, ultima oara la Al Shabab, pe care a dus-o acum 3 sezoane pana pe podium.

Cealalta varianta pe care o are Sumudica vine din Turcia. Kayserispor il vrea inapoi si ii da un milion de euro pe an. Cu Sumudica pe banca, echipa la care joaca acum Alibec si Silviu Lung a reusit cea mai buna clasare din ultimii 10 ani in Turcia. De la plecarea lui Sumi, in 2018, Kayseri s-a chinuit la retrogradare. A schimbat antrenor dupa antrenor, iar anul trecut s-a putut salva doar dupa extinderea numarului de echipe din Superliga la 21.

Sumudica a respins ieri o propunere concreta din partea FCSB. Becali ii promitea castiguri record: 300 de mii de euro pe an salariu, 100 000 de euro bonus de titlu si jumatate de milion pentru castigarea campionatului. "Ramanem prieteni, dar nu vom putea lucra niciodata impreuna", a comentat Sumudica dupa ce i-a dat raspunsul final lui Gigi.