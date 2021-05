"La Sumudica e exclus asa ceva!" Antrenorul roman anunta cum ar putea sa lucreze cu Gigi Becali

Antrenorul roman e aproape de a semna cu FCSB, dupa cum a anuntat chiar patronul bucurestenilor.

In cazul in care se va produce aceasta mutare, Marius Sumudica a vorbit despre situatia pe care o avea cand va trebui sa lucreze cu Gigi Becali, recunoscut ca un patron caruia ii place sa intervina in alcatuirea echipei si in schimbarile facute pe parcursul meciurilor.

"Am mai spus-o si repet, nu am atacat niciodata vreun antrenor din cei care au pregatit FCSB. Nu consider ca saptamana de saptamana jucatorii sunt antrenati de un preparator, nu cred ca ii antreneaza Gigi Becali. Acum, toata lumea spunea ca Gigi face schimbarile, ceva de genul asta...eu nu sunt genul asta de antrenor.

Cu mine e greu sa faci schimbari la pauza. Eu ma concentrez pe rezultatul echipei si nu accept. Si domnul Niculae la fel facea, il trimitea pe domnul Buduru. Avea alta initiativa, poate vedea mai bine de sus, venea cu o idee, asta nu inseamna ca nu o iau in calcul.

Nu ascund ca este o echipa atractiva, cu jucatori buni. Are cei mai buni jucatori din Romania. Am spus mereu ca mi-e foame de trofee, nu am spus niciodata ca m-as da in laturi", a spus Marius Sumudica la Digisport.