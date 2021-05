"Unde este problema?!" Sumudica, dezamagit de conducerea Rapidului dupa ce a fost ignorat! Ce a spus cand a fost intrebat daca ar accepta o oferta din Giulesti acum

Marius Sumudica ar putea sa fie noul antrenor al FCSB-ului.

Anuntul ca negociaza cu FCSB a fost unul pentru care Sumudica a primit numeroase critici, mai ales din partea fanilor rapidisti, insa antrenorul a explicat care a fost situatia.

Tehnicianul s-a aratat dezamagit ca oficialii din Giulesti nu l-au luat in calcul ca posibila optiune pentru banca tehnica, desi a spus in repetate randuri ca daca ar fi sa revina in Romania, Rapid ar fi clubul pe care l-ar alege.

"Am fost dezmagit, ma asteptam sa fiu unul dintre antrenorii contactati de club. Avand in vedere valoarea mea ca antrenor si experienta acumulata, cred ca eram indreptatit. Am asteptat, nu mi s-a facut nicio propunere din partea clubului. Sper ca Mihai Iosif sa faca performanta in continuare si sa aiba realizari pe prima scena a fotbalului.

Alta oferta nu am avut, oferta asta m-a pus pe ganduri si din punct de vedere financiar, si din punct de vedere sentimental.

M-au sunat multi rapidisti sa imi spuna fel si fel de lucruri. Daca nu imi va face niciodata Rapid vreo oferta, asta nu inseamna ca nu voi putea antrena in Romania. Atunci, nu vad unde este problema?", a spus Marius Sumudica pentru Digi Sport.

Intrebat daca ar accepta o propunere de la Rapid daca ar primi una acum, Sumudica a raspuns transant: "Nu am ajuns roata aia din portbagaj. Am asteptat doua luni si jumatate".